Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Débuts frustrants pour Sousa face à Rennes (1-1)

Bordeaux, toujours 13ème, a failli mettre fin à une série de quatre matches sans victoire. La dernière remontait au 17 février face à Toulouse. Mais Niang a calmé l'ambiance à la 92ème minute en égalisant suite à un corner. Paulo Sousa va maintenant disposer de quinze jours pour préparer le déplacement à Amiens.

Kamano retrouve le chemin du but

Installée dans un tout nouveau 3-4-3 mis en place par son entraîneur, l'équipe girondine commence le match en essayant de jouer haut et de pousser à la faute un Stade Rennais aux jambes un peu lourdes trois jours après son rendez-vous européen à Arsenal. Si Bordeaux met du cœur à l'ouvrage, on sent que certains semblent un peu perdus dans ce dispositif à l'image d'Otavio qui multiplie les mauvais choix. De la théorie à la pratique, il y a un fossé et la première période s'achève (0-0) sans aucun tir cadré. Les Bordelais sont récompensés peu avant l'heure de jeu. Sur un centre de Sabaly prolongé par de Préville, Kamano s'y prend à deux fois pour ouvrir le score (1-0, 59ème). Le Guinéen n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis le 5 décembre. Dans la foulée, Rennes égalise mais le but de Niang est refusé pour un hors-jeu de Hunou. Bordeaux résiste presque jusqu'au bout à la timide réaction bretonne. Jusqu'à ce corner repris victorieusement par Niang (1-1, 92ème).

Paulo Sousa avec passion

Pour sa première en Ligue 1, l'entraîneur a donné du travail au quatrième arbitre. Dès le coup d'envoi, il s'est levé, a arpenté la zone technique dont il est fréquemment sorti, ce qui lui a valu quelques rappels à l'ordre qu'il a pris avec le sourire. A la manière d'un Gustavo Poyet, le Portugais a donné de la voix et du geste pour demander à son équipe de jouer plus haut, replacer un joueur et donner des consignes quand le jeu s'arrêtait. Le technicien a donc vécu cette première au Matmut Atlantique avec intensité. Celle là même qu'il réclame à son équipe.