Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : rester en éveil face à Guingamp

A Bordeaux, tous les voyants sont au vert en ce début de saison. Raison de plus pour redoubler de vigilance avant de recevoir Guingamp ce samedi (20h). Un succès permettrait aux Bordelais d'aller défier le PSG l'esprit libre le weekend suivant.

Bordeaux retrouve "son" Matmut Atlantique avec le sentiment du travail bien fait. De ses voyages à Lille (0-0) et Toulouse (0-1), il a ramené quatre points pour porter son total à douze et rester au contact des meilleurs.

Si les Girondins en comptaient autant l'an passé à pareille époque, quelque chose a changé. L'équipe a mûri, s'est renforcée et surtout commence à prendre confiance en ses moyens. De plus, l'effectif est presque au complet puisque seul Milan Gajic (épaule) est indisponible. Un tableau quasi-idyllique qui oblige le staff à veiller au grain, encore plus qu'à l'habitude.

Le staff a l’œil sur tout. Ou presque.

"C'est tous les jours à l'entraînement, explique Jocelyn Gourvennec. Dès la mise en route, je ne laisse rien passer. Dans le vestiaire, je ne laisse rien passer. On est sur les détails. Quand on commence à lâcher un peu de lest ici où là sur des choses qui sont importantes pour l'équilibre collectif, ce n'est pas bon. Mais pour le moment ce groupe là me montre qu"il se prend en charge."

L'équilibre est trouvé, le plus dur c'est de le conserver tout en faisant travailler une équipe qui n'a certes plus perdu en championnat depuis le 2 avril mais dont la marge de progression est réelle.

Plutôt solide défensivement, Bordeaux doit améliorer sa capacité à se projeter vers l'avant, se montrer plus dangereux dans son couloir gauche et parfaire les automatismes entre les attaquants. Autour du joyau Malcom (trois buts et autant de passes décisives), les nouveaux comme le Brésilien Cafu, que l'entraîneur estime "en constants progrès", ou Nicolas De Préville doivent apprendre à mieux se connaître. Pour mieux jouer ensemble.

L'ancien attaquant du LOSC, arrivé à la fin du mercato, reconnaît être encore dans la phase de découverte mais ne s'inquiète pas, d'autant que les résultats suivent. "On a toujours envie que ça fonctionne de suite mais on apprend avec le temps à être un peu plus patient. Ce n'est pas comme si j'avais fait toute la préparation avec le groupe. C'est ma troisième semaine de travail, ça prend forme petit à petit."

Après deux titularisations à Lille et Toulouse, Nicolas De Préville va faire ses premiers pas au Matmut Atlantique sous le maillot girondin. En décembre dernier, c'est lui qui y avait offert la victoire au LOSC. Alors impatient de marquer son premier but ? "Je ne suis pas obnubilé par ça, je veux me fondre dans le collectif. Après, j'espère le marquer le plus tôt possible. Mais si ce n'est pas ce weekend et qu'on gagne, tant mieux."

