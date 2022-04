Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Ricardo Mangas, le symbole d'une équipe qui va mieux

Il fut l'un des hommes du match de la peur entre Bordeaux et Metz (3-1). Ricardo Mangas est aujourd'hui le symbole d'une équipe des Girondins qui va un peu mieux. D'ailleurs dans quelques semaines, en cas de maintien des Bordelais en Ligue 1, on se souviendra sûrement de son but capital inscrit ce dimanche face aux Lorrains. Un but qui a permis aux Girondins de revenir au score et peut-être de renverser leur saison. Le Portugais a aussi délivré une magnifique passe sur l'action du second but pour prendre l'avantage.

Deux actions décisives pour le moins inattendues puisque pour rappel, Ricardo Mangas évolue au poste d'arrière gauche et surtout jusqu'à maintenant, il vivait une saison très compliquée comme toute son équipe. Arrivé de Boavista l'été dernier, il avait même fini par perdre sa place de titulaire fin janvier avant d'être blessé. Il a seulement retrouvé sa place de titulaire depuis deux matchs. Accrocheur, il s'est montré plus concentré sur le plan défensif et plus juste en attaque à l'image de ces deux actions décisives. Maintenant, tout cela reste à confirmer surtout que Ricardo Mangas risque d'être très sollicité dans les prochaines semaines avec les nombreux blessés dans l'effectif.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Justement à ce sujet, la mauvaise nouvelle est confirmée pour Timothée Pembélé. Le jeune défenseur des Girondins de Bordeaux, sorti dès la 30e minute face à Metz, souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Il va être opéré dans les prochains jours et sa saison est d'ores et déjà terminée. Prêté par le PSG cette saison, on ne devrait pas le revoir sous le maillot bordelais. Il devrait reprendre la direction de Paris dès la fin de cette saison.