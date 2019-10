Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Saint-Etienne vient braquer le Matmut Atlantique (0-1)

Bordeaux, France

Les Girondins ont manqué l'opportunité de monter sur le podium de la Ligue 1. Face à des Stéphanois toujours convalescents, ils ont manqué de justesse dans le dernier geste. Et concédé un penalty fatal. Après dix journées, ils n'ont gagné qu'un match au Matmut Atlantique.

Bordeaux pas assez précis

Dans un début de match rythmé par les "Longuépée démission" des Ultras qui ont déserté le Virage Sud, les Verts se signalent par une bonne frappe de Bouanga claquée par Costil. Mais la première grosse occasion est girondine. Parfaitement décalé, Kamano a tout le temps d'ajuster sa frappe... à côté (15ème).

Bordeaux perd Koscielny, apparemment touché au tendon d'Achille (23ème), mais insiste. Adli d'une frappe lourde réchauffe Ruffier. Dans la foulée, le jeune milieu de terrain remet ça de près. Pour le même résultat. La pluie s'invite, les Verts peinent, leur capitaine Perrin passe près de l'expulsion, mais ils tiennent le coup à la pause (0-0).

Après un début de seconde période bien fade, Hwang entre à la place du brouillon Kalu (54ème), et arme une frappe limpide détournée par Ruffier. A la 70ème minute, le Sud-Coréen croit délivrer le stade mais son but est refusé pour hors-jeu. Avant de perdre dix minutes plus tard un nouveau duel avec le gardien stéphanois.

Bordeaux a laissé passer sa chance et va même offrir la victoire à son adversaire. Pablo accroche Nordin dans la surface (90ème). Et Bouanga offre aux siens un succès inespéré.

Hymne à la démission

Pendant que leurs 600 homologues stéphanois encouragent leur équipe, les Ultras bordelais choisissent de mener un autre combat.

Leurs cibles Frédéric Longuépée et Antony Thiodet. Les supporters, qui avaient décidé de déserter le Virage Sud, ont déployé plusieurs banderoles et réclamé la démission du président délégué et de son directeur Ticketing et Hospitality. Les Ultras estiment que les deux hommes "salissent" les valeurs et l'histoire du club. D'un côté, le refus d'un foot business. De l'autre, la nécessité de mieux vendre la marque Girondins de Bordeaux et développer le club a-delà du seul critère sportif. Un vrai dialogue de sourds.

