Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Samuel Kalu quitte le club pour rejoindre Watford (officiel)

C'est le premier départ enregistré par les Marine et Blanc pour ce mercato hivernal 2022. L'ailier nigérian Samuel Kalu s'engage pour quatre ans avec le club anglais de Watford, annoncent les Girondins dans un communiqué de presse. Nos confrères de l'Équipe rapportent un transfert qui pourrait atteindre 4 millions d'euros, selon le nombre d'apparitions. Le joueur de 25 ans était arrivé à l'été 2018 de La Gantoise pour une somme proche de 8 millions d'euros. Les Girondins de Bordeaux perdraient donc quelques millions d'euros dans cette opération.

Un passage décevant en Gironde

Ses performances avec les Marine et Blanc restent décevantes en raison de prestations trop inconstantes et de blessures récurrentes. Pour cause, il n'a joué pas dépassé le nombre de 32 matches joués au cours d'une saison (toutes compétitions confondues) avec Bordeaux. Au total, il a disputé 86 rencontres pour 10 buts et 8 passes décisives. En novembre dernier, son sélectionneur de l'époque, le Bordelais Gernot Rohr, avait annoncé sur France Bleu Gironde, qu'il "voulait se concentrer sur son club et il m'avait demandé de ne pas faire partie de la sélection. Le moment était venu pour lui de se battre pour retrouver sa place de titulaire".

L'un des faits marquants de son passage aux Girondins de Bordeaux reste aussi cette frayeur lors du match au Vélodrome face à l'OM. À la cinquième minute, le Nigérian s'effondre sans raison alors qu'il forme le mur sur un coup-franc. Il sortira et les examens feront état d'un simple malaise vagal. Des images marquantes, quelques semaines après celles du malaise cardiaque du Danois Christian Eriksen à l'Euro.