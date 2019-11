Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : sans filet face à Monaco

Bordeaux, France

Paulo Sousa va peut-être avoir la composition d'équipe la plus difficile à coucher sur le papier depuis son arrivée en Gironde. Le technicien portugais est privé de cinq joueurs. Dont trois dans le seul secteur défensif.

Mexer, Jovanovic et Otavio, son régulateur, sont suspendus alors que dans le cadre de son prêt à Bordeaux Aït Bennasser n'a pas le droit d'affronter le club auquel il est toujours lié.

Virage sud et virage tout court

A ces absences, s'ajoute celle de Kamano, blessé, et l'incertitude liée aux pépins physiques dont ont été victimes Koscielny et Adli, finalement présents dans un groupe de 20 joueurs.

Bref Bordeaux ne dispose pas de toutes ces forces avant une rencontre qu'il a pourtant intérêt à bien négocier. Pour creuser l'écart avec une ASM, à un point derrière et qui a gagné quatre de ses cinq derniers matches, coupe de la Ligue comprise. Et pour rester au contact des candidats à l'Europe.

L'autre interrogation qui entoure ce match où le club espère 30 000 spectateurs dans les tribunes du Matmut Atlantique, c'est le comportement des Ultramarines qui réclament bruyamment depuis plusieurs semaines le départ du président-délégué Frédéric Longuépée. Un environnement qui n'a pour l'instant pas eu d'incidence sur le rendement de l'équipe à domicile.

Benoît Costil espère que le Matmut Atlantique sera derrière son équipe. © Radio France - Justine Hamon

Benoît Costil : "Les problèmes qu'il peut y avoir, ça ne nous regarde pas" Copier

"Le groupe est solide, fort, a l'envie de bien faire, souligne le capitaine Benoît Costil, et donne tout à chaque match. On joue Nantes, on gagne, Dijon, dans cette atmosphère, on gagne. Je suis persuadé que les supporters soutiennent l'équipe et qui se reconnaissent à travers ce que fait l'équipe en ce moment. Après, les problèmes qu'il peut y avoir, ça ne nous regarde pas."

