Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : se relever face à Nîmes

Ramené sur terre par l'OM, Bordeaux replonge dans "son" championnat. Avec la pression d'un match à domicile à gagner. Comme c'était le cas il y a trois semaines avant de recevoir Dijon.

"On est conscient que si on ne trouve pas la régularité, on va vivre une saison faite de hauts et de bas, reconnaît Jean-Louis Gasset. Le groupe n'est pas impacté du tout malgré le fait que, dans le retour sur le match, j'ai été sévère dans l'analyse. Parce qu'on n'a pas respecté au mieux ce qu'on avait décidé avant et qu'on a joué timide."

L'entame de match catastrophique, le déchet technique trop important et le manque de révolte. Trop de carences pour espérer quoi que ce soit au Vélodrome.

Puzzle et état d'esprit

Toujours privé de Laurent Koscielny et Samuel Kalu, et avec un Hatem Ben Arfa en phase d'adaptation, l'entraîneur continue logiquement à assembler son puzzle. Mais aimerait sans doute un état d'esprit plus conquérant.

"Il faut qu'on soit cette équipe difficile à jouer, explique Paul Baysse qui enchaînera une nouvelle titularisation. J'aimerais que les joueurs viennent à Bordeaux en se disant que ça va être dur. Parce qu'ils sont solidaires. Parce qu'ils ne lâchent rien. On l'est par moments, il faut qu'on le devienne vraiment."

Bordeaux doit gagner en régularité s'il veut avoir un rôle à jouer en championnat. © Maxppp - Maxppp

Une équipe de caractère, c'est le profil du prochain adversaire. Nîmes, étrillé 6-0 au Matmut Atlantique en décembre dernier, n'a pas pour habitude de lâcher le morceau.

"C'est une équipe qui joue tous les matchs à 100%, prévient Jean-Louis Gasset. Contre Paris, le rouge a faussé le match (ndlr : 0-4) mais ils avaient fait une entame pour les secouer. On sait qu'il ne nous donneront rien. C'est une équipe très difficile à manier. Elle a fait 0-0 à Lyon, elle a gagné à Montpellier. A l'extérieur, ils sont solides." A Bordeaux de l'être aussi pour éviter de prendre un abonnement avec le ventre mou du championnat.