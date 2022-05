Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Sékou Mara, seule éclaircie dans la grisaille

C'est la seule éclaircie du moment aux Girondins : Sékou Mara ! Le jeune attaquant bordelais a encore marqué ce weekend à Angers (1-4), son troisième but lors des cinq derniers matchs. Il est le seul aujourd'hui à faire le boulot dans cette équipe complètement en perdition. Quand vous dites ça d'un gamin de 19 ans, ça vous donne un peu une idée du niveau des autres.

Pour rappel, Sékou Mara n'est autre que le fils de la journaliste star de TF1 Audrey Crespo-Mara et c'est surtout un pur produit du centre de formation des Girondins qu'il a intégré à l'âge de 15 ans. Un gamin a la tête bien faite qu'on ne peut pas manquer avec ses dreadlocks blondes. Il côtoie maintenant depuis un an et demi le groupe professionnel et le moins que l'on puisse c'est qu'il confirme à chaque match son potentiel. Entrée en jeu à de très nombreuses reprises cette saison, il a inscrit quatre buts. Il est surtout devenu l'un des chouchous du public bordelais grâce à sa combativité de tous les instants.

Il pourrait vite devenir l'un des symboles de la reconstruction du club même si aujourd'hui, il n'est pas encore un titulaire en puissance, ce qui désespèrent d'ailleurs beaucoup les supporteurs. Sékou Mara a prolongé son contrat avec le club jusqu'en 2025 en mars dernier. Mais, il va falloir lui vendre un beau projet et surtout construire l'équipe autour de lui si les Girondins se retrouvent en Ligue 2 d'ici quelques jours. Le jeune attaquant est en effet suivi par de très nombreux clubs de Ligue 1 et certains n'hésiteront pas à mettre un joli chèque sur la table pour le récupérer en cas de descente du club.