Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : "Si Paris n'est pas bien..."

Ce jeudi matin, Jean-Louis Gasset a réuni son groupe au centre du terrain d'entrainement pour une petite mise au point. "J'ai rappelé quelques petites règles pour les jeunes joueurs. Je visais certains. J'anticipe un petit relâchement. De temps en temps il faut faire une petite piqûre de rappel."

On sait que ce sont eux qui décident du match.

L'entraîneur a tout fait cette semaine pour tenter de prolonger l'embellie rennaise (0-2) dont il attend confirmation au Parc des Princes. "Même si on n''avait pas gagné à Rennes, on serait allé au Parc dans le même état d'esprit. C'est dur d'aller jouer à Paris, on le sait. On sait que ce sont eux qui décident du match. Nous on v essayer de faire notre match. J'avais senti un petit renouveau paradoxalement après deux défaites. J'avais senti dans cette trêve internationale qu'il y avait eu une prise de conscience et on en a eu la traduction à Rennes. Maintenant il faut continuer. Le niveau d'exigence sera au minimum ce qu'on a vu à Rennes."

Jean-Louis Gasset n'est pas dupe de la qualité bien supérieure de son adversaire même s'il a déjà été battu trois fois en Ligue 1 et qu'il sort d'une victoire poussive (1-0) en Ligue des Champions face à Leipzig (1-0). Ce qui n'interdit pas à ses joueurs de tenter leur chance. "J'espère que ça leur a permis de prendre confiance pour essayer d'avoir de la régularité. Le tout, c'est qu'on fasse un bon match, qu'on joue notre chance à fond. Si Paris n'est pas bien, si Paris a la tête à mercredi et au match à Manchester United..."

Et l'entraîneur de rappeler que lors de son dernier match de championnat à Monaco, le leader avait cru faire le break à la pause (0-2) avant, peut-être, de se projeter trop tôt sur son rendez-vous européen du mardi suivant et de se faire surprendre (3-2)