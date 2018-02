Dernière recrue du mercato hivernal, l'attaquant danois retrouve la Ligue 1 six mois après son départ de Toulouse. Il espère que son séjour à Bordeaux lui permettra du gagner du temps de jeu pour pouvoir être de la prochaine coupe du monde. Interview.

France Bleu Gironde : Pourquoi avoir décidé de changer de club cet hiver ?

Martin Braithwaite : J'ai bien commencé à Middelsborough, j'ai bien aimé il y a eu un changement au club et ça a beaucoup changé pour moi. Les six prochains mois sont très importants pour ma carrière, pour la coupe du monde. J'ai parlé avec Bordeaux, j'ai vu leur projet et ça m'a intéréssé. Je suis content d'être ici.

Vous venez ici pour avoir de l'assurance de temps de jeu ?

Vous ne pouvez jamais être sûr dans la vie, vous devez être performant. Moi je suis là pour tout donner. Après, c'est le coach qui décide. C'est comme pour le poste, moi je suis juste là pour jouer au foot.

Que voulez-vous faire avec Bordeaux d'ici fin mai ?

Encore monter au classement, avoir des victoires. Je trouve que l'équipe peut faire encore mieux. Il faut le montrer.

L'attaquant danois espère assez convaincant pour pousser les dirigeants de Bordeaux à lever l'option d'achat. © Radio France - Arnaud Carré

Que répondez-vous aux supporters toulousains qui vous reprochent d'avoir signé chez le rival bordelais ?

Je le comprends, ils sont déçus. Mais en même temps, quand j'étais là-bas, j'ai tout donné pour Toulouse, tout le temps. Je n'ai aucun regret, ça restera pour toujours des bons souvenirs et je ne vais jamais oublier ça. Si les gens me détestent parce que je suis là, je ne peux rien changer. Mon fils est Toulousain, j'ai rencontré ma femme à Toulouse. Ca restera toujours spécial pour moi. Si les gens changent d'avis sur moi parce que je suis à Bordeaux, je ne peux pas contrôler ça.

Jouer contre la France en coupe du monde, c'est votre rêve ?

Non, le rêve c'est de gagner la coupe du monde.