Ligue 1 : Girondins de Bordeaux sortent la carte jeune face à Toulouse

En panne depuis près d'un mois, Bordeaux compte sur ses jeunes recrues et sur leur enthousiasme pour repartir dès dimanche (15h) dans la derby de la Garonne.

Bordeaux, France

"Il faut trouver de la fraîcheur mentale et on a besoin que les jeunes nous apportent ça." Eric Bedouet a clairement laissé entendre son intention de donner un nouveau coup de jeune à une équipe qui l'est déjà.

Après quatre défaites de rang qui ont eu comme conséquence de priver Bordeaux d'une finale de coupe de la Ligue et de voir le wagon européen peut-être s'en aller pour de bon, le staff réfléchit pour savoir comment redonner du peps à une équipe qui en manque cruellement.

Maja d'entrée ?

La venue du voisin toulousain est donc sans doute l'occasion de lancer dans le grand bain Josh Maja. L'attaquant de 20 ans n'a connu que le D3 anglaise avec Sunderland mais ses entraînements au Haillan ont montré qu'il avait un certain sens du but. A condition de bien l'alimenter, ce qui est est une autre histoire... Alors que s'annonce une huitaine à trois matches (Toulouse, Guingamp, Nantes), il pourrait bien débuter face aux Toulousains.

Autre recrue hivernale qui pourrait sortir du chapeau de Ricardo, Yacine Adli. Le petit prodige venu du PSG a du talent mais huit minutes de Ligue 1 pour tout expérience. "C'est quelqu'un qui se fond facilement dans le collectif, assure Aurélien Tchouaméni qui l'a côtoyé dans les équipes de France jeunes. Il peut apporter cette créativité. Dans les trente derniers mètres , il est très fort. Il peut beaucoup nous apporter."

Faute d'avoir eu sa chance au PSG, Yacine Adli espère la saisir à Bordeaux. © Maxppp - Maxppp

Talent, jeunesse et insouciance. Un cocktail que le staff aurait préféré utiliser dans le cadre d'une dynamique positive. Ce n'est actuellement pas le cas mais, quitte à faire une croix sur l'objectif européen, autant profiter des quinze matches à venir pour donner de l'expérience à des gamins, sur lesquels les nouveaux propriétaires ont investi, et qui sont amenés à prendre d'autres responsabilités la saison prochaine.