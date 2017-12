Ligue 1 : Les Girondins de Bordeaux humiliés à domicile par Strasbourg (0-3)

Sans envie, sans caractère, avec un invraisemblable déchet technique, les Girondins de Bordeaux ont été écrasés par le RC Strasbourg, vendredi soir au Matmut Atlantique. Les supporters des Ultramarines en ont quitté leur tribune à la mi-temps et ont appelé à la démission de Jocelyn Gourvennec.

C'est une soirée qui restera probablement comme l'une des pires défaites à domicile des Girondins de Bordeaux. Alors qu'ils comptaient sur la réception du RC Strasbourg pour se relancer après la défaite à Dijon, ils ont de nouveau chuté. Et lourdement. Au classement, la défaite a de lourdes conséquences. Avant les autres matchs du week-end, les Bordelais sont doublés par leur adversaire du soir, et sont 12e de Ligue 1.

Les Brésiliens, la samba triste

Privé de leur meilleur brésilien, Malcom, les Girondins n'allaient pas beaucoup pouvoir compter sur ses compatriotes. D'abord, avec Otavio, qui plein axe manquait un contrôle à 30 mètres de son but. Cinq secondes plus tard, Bahoken, bien servi par Terrier, croisait sa frappe qui terminait dans le petit filet de Benoît Costil (0-1, 2e). Otavio, qui traversait cette première période comme un cauchemar, manquant tout ce qu'il entreprenait. Et passant même tout près du rouge après une nouvelle grosse faute sur Terrier (34e). Jocelyn Gourvennec mettait fin à son match en le remplaçant dès la 38e minute par Sankharé.

Son compatriote Cafu n'était pas plus inspiré, accumulant les mauvais choix, comme une frappe à côté alors qu'il était en bonne position (25e), ou un centre beaucoup trop long alors que De Préville était en bonne position. Mais, à l'image de De Préville, les Girondins n'étaient que peu en réussite.

Gourvennec, démission

Et, à force d'être insuffisants, les Girondins allaient être punis. Après une faute de Sankharé à peine entré en jeu, Liénard envoyait un magnifique coup franc dans la lucarne. Une première mi-temps que le Virage Sud ne pouvait pas supporter. Aux classiques "On se fait ch**r" et "On veut une équipe", s'ajoutait, pour la première fois, le slogan "Gourvennec démission". Des supporters du Virage Sud qui décidaient même de quitter le stade à la mi-temps.

Résultat, un stade silencieux et amorphe. Qui finissait même par applaudir les Strasbourgeois. Et par acclamer leur troisième but, magnifique, inscrit par Martin Terrier, après un slalom plein axe sur 70 mètres, suivi d'un plat du pied devant Costil. Un scénario qui rappelait beaucoup un terrible Bordeaux-Sochaux (0-4) de mai 2011. A l'issue de cette défaite, où les supporters avaient déjà quitté le stade, Jean Tigana avait démissionné. Seule la transversale touchée par la tête de Da Costa (76e) empêchait le score de prendre les mêmes proportions.

La fiche du match

Bordeaux 0-3 Strasbourg

A Bordeaux, stade Matmut Atlantique

Arbitre : M.Brisard

Buts : pour Bordeaux, Bahoken (2e), Liénard (37e), Terrier (62e) pour Strasbourg

Avertissements : Otavio (11e), Toulalan (57e), Sankharé (59e) pour Bordeaux, Seka (18e) pour Strasbourg

Bordeaux : Costil - Carrique, Jovanovic, Toulalan (c), Sabaly - Otavio (Sankharé, 36e), Lerager- Cafu (Kamano, 52e), Vada (Plasil, 63e), De Préville - Mendy

Strasbourg : Oukidja - Lala, Mangane (c), Koné (Salmier, 41e), Seka - Da Costa, Aholou, Liénard, Grimm, Terrier (Sacko, 74e) - Bahoken (Saadi, 88e)