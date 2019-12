Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux encore piégés par Strasbourg (0-1)

Bordeaux, France

On attendait des Girondins affamés après leur revers marseillais mais Bordeaux démarre piano. De longues séquences de conservation stérile. Sur ses possessions, Strasbourg est plus incisif. Les Alsaciens obtiennent des corners et sur le troisième, mal dégagé, Ajorque donne l'avantage au Racing (0-1, 11ème).

En panne de mouvement et d'idées

Bordeaux réagit et De Préville bute sur Sels. Mais le jeu bordelais est trop lent, sans changement de rythme et pénalisé par des pistons (Benito et Kamano) qui ne pèsent pas assez. Seul frayeur dans ce premier acte pour Strasbourg, un retour de Koné sur Maja qui filait au but (30ème).

Même scénario au retour des vestiaires. Bordeaux s'enlise, Strasbourg attend et contre. Lala est tout près de donner deux buts d'avance à son équipe (56ème). Sousa remplace Adli par Briand. Puis Mexer par Kalu. Et enfin Maja par Hwang.

Mais Bordeaux est dans un jour sans. Et quand Kalu fait enfin la différence, Briand rate l'immanquable (81ème). Les Girondins concèdent une deuxième défaite d'affilée. Ce qui ne leur était arrivé qu'une fois cette saison face à Saint-Etienne (0-1) puis à Lille (3-0).