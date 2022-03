Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : suivez PSG-Bordeaux en direct sur France Bleu Gironde

C'est certainement le match le plus compliqué de l'année et il tombe au moment où Bordeaux est au plus mal. Les Girondins se déplacent sur la pelouse du Paris Saint-Germain, ce dimanche à 13h, pour le compte de la 28è journée de Ligue 1. Si le président des Marine et Blanc , Gérard Lopez, assurait sur France Bleu Gironde que le club va se maintenir dans l'élite cette saison, son entraîneur est plus pragmatique : "On va affronter un leader qui est presque invincible. Je prépare mes joueurs à affronter ce PSG", rappelle David Guion. Le club de la capitale aura certainement envie de se racheter auprès de ses supporters après l'élimination face au Real Madrid, cette semaine, en Ligue des Champions. Quant aux Girondins de Bordeaux, ils restent englués à la dernière place du classement depuis un mois.

Match à vivre à partir de 12h30 en direct sur France Bleu Gironde avec Yon Ecenarro, Thomas Coignac et Jean Rinaud.