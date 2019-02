Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : tenue correcte exigée au PSG

Bordeaux, France

Si Bordeaux brise sa spirale négative, c'est qu'il aura réussi l'exploit d'être la première équipe à ne pas perdre au Parc des Princes en championnat. Onze victoires, 41 buts marqués, 4 encaissés. Sur sa pelouse, le leader a l'habitude de payer sa tournée.

Paris a les clés

"On ne maîtrise pas ce qui se passe à Paris, avoue Benoît Costil. Dans le championnat de France, c'est triste à dire pour le spectacle, mais s'ils ont envie de vous cartonner, il vous cartonnent. Ce qui est sûr c'est que si on y va en petits garçons, ça peut faire mal." Comme la saison dernière où Bordeaux, pourtant auteur d'un début de championnat intéressant, avait pris la marée (6-2).

Les Girondins, qui ont raté la marche vers la finale de coupe de la Ligue puis perdu l'occasion mardi à Marseille (1-0) de se rapprocher du wagon européen, traversent une mauvaise passe. "Personne n'arrive à faire quelque chose là-bas, reconnaît Eric Bedouet. Mais on fait du football pour jouer des matches comme ça. Il faut avoir une ligne de conduite, un état d'esprit irréprochable. On peut perdre, ça ne me gêne pas mais je veux que tout le monde sur le terrain se défonce. Il faut s'arracher et se dire qu'il va falloir nous monter sur le ventre pour essayer de gagner. Si on a ça, ça va."

Les 3K en souffrance

Pour se donner du cœur à l'ouvrage, Bordeaux peut se dire que Guingamp a gagné là-bas en coupe de France, que le PSG vient de chuter pour la première fois à Lyon ou qu'il aura sans doute en tête son huitième de finale aller de Ligue des Champions mardi à Old Trafford. Se rappeler aussi que début décembre, il avait fait corps et fait perdre à Paris ses premiers points de la saison en championnat (2-2).

Le problème, c'est que l'équipe n'a plus les mêmes atouts. Notamment dans un secteur offensif qu'il va falloir repenser. Yann Karamoh a été mis à pied, Samuel Kalu est suspendu après son expulsion au Vélodrome et François Kamano, perturbé par ses envie de départ avortées au mercato, n'est plus que l'ombre du joueur qui portait l'attaque girondine en début de saison.

Bordeaux, 12ème à neuf points de l'Europe, va devoir montrer un autre visage et commencer à préparer les réceptions successives de Toulouse et Guingamp où il n'aura pas le droit à l'erreur s'il veut s'éviter une fin de saison sans saveur.

