Est-ce que cette sixième défaite de rang doit déboucher sur le limogeage de Jocelyn Gourvennec ?

Stéphane Pouzet : Je ne serai pas aussi catégorique. Le problème ne se résume pas à Jocelyn Gourvennec. Il est évident que les résultats qu'il obtient sont loin d'être satisfaisants. Mais j'aurais été plus mesuré si je n'avais pas lu sa déclaration d'après-match (ndlr : "le match ne se résume pas à l'élimination" a déclaré l'entraîneur). Quand une équipe de Ligue 1 comme Bordeaux se fait sortir par une équipe de National 2, il faut quand même prendre de l'élan pour arriver à accepter ce genre de constat. On n'a pas du tout vu le même match.

Faire sauter le fusible de l'entraîneur n'est donc pas la solution ?

Il y en a déjà quatre qui ont sauté depuis 2010. Est-ce que vous avez trouvé un changement dans la qualité de jeu proposé et les résultats obtenus ? On a un club qui est en déliquescence totale depuis huit ans. D'année en année, le club s'enfonce dans la médiocrité.

Que faudrait-il faire ?

Poser la question à la bonne personne. Ce n'est pas à monsieur Gourvennec, ni à monsieur Martin, le président absent qu'on n'entend jamais. Le club appartient à M6 représenté par monsieur de Tavernost. La question qu'on se pose tous, c'est que veulent-ils faire de ce club ? Est-ce que c'est juste un joujou pour se faire plaisir ou est-ce qu'il y vraiment un projet ? Dans le foot aujourd'hui, on est dans de l'industrie. Il fait avoir une vision, non pas sur les six mois mais sur les cinq ou six ans qui viennent. Le projet il est où ?

Nicolas de Tavernost, représentant de M6, l'actionnaire majoritaire des Girondins. © Radio France - Arnaud Carré

Vous craignez une relégation en Ligue 2 ?

Au vu des résultats actuels, on ne peut pas sauter la question. Bien sûr que je la crains et que je la redoute. J'ai connu la précédente qui n'était qu'administrative (ndlr : en 1991). Là, ça pourrait être sportif et ça pourrait être plus difficile pour remonter parce que à l'époque on avait autre chose en termes d'effectif, d'entraîneur et de volonté. Cette année, on se demande si les joueurs peuvent réagir. Ces gens-là n'ont pas le metal pour aller se battre en Ligue 2 où tous les matches sont quasiment des matches de coupe.