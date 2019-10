Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : un derby à Toulouse pour repartir

Bordeaux, France

Le revers face à Paris n'a pas suscité énormément d'inquiétude au Haillan. Comme d'autres avant lui Bordeaux est tombé sur une équipe beaucoup plus forte, qui plus est revancharde, et a quitté la pelouse avec un énorme sentiment d'impuissance malgré tous les efforts consentis.

Ce samedi à Toulouse, les Girondins vont retrouver un adversaire de leur championnat. En plein ventre mou, le TFC n'a plus gagné depuis fin août (2-0 face à Amiens) même si, à sa décharge, il a déjà joué cinq fois en déplacement. "Toulouse est une équipe à notre portée, avoue le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni bercé en catégorie jeunes par ce derby de la Garonne. On va essayer de mettre nos principes de jeu à chaque match. J'espère qu’on pourra continuer sur la même dynamique qui est la nôtre en ce moment."

Quête de justesse et de fluidité

Pour leur retour au Stadium, les Toulousains sont donc dans l'urgence et comptent sur le contexte du derby pour se donner un peu d'air. Bordeaux, lui, doit s'attendre à passer un nouveau test de caractère.

Car si l'engagement et la détermination, ingrédients de base du football version Paulo Sousa, semblent bien intégrés, l'équipe a encore beaucoup de progrès à faire dans la fluidité de son jeu, la justesse technique et l'efficacité.

Paulo Sousa estime que son équipe doit encore s'améliorer. © Radio France - Justine Hamon

"La mentalité vue contre Paris sur le plan défensif, explique le technicien portugais, j’aime la voir. Mon équipe doit presser plus haut mais là on a joué contre un adversaire extrêmement fort individuellement et collectivement. On doit continuer de travailler pour gérer ce genre de pression dans le jeu."

Jusqu'ici, les Girondins ont plutôt bien voyagé avec notamment des victoires à Dijon et Amiens ainsi qu'un nul à Lyon. Et ce n'est pas parce que le déplacement à Toulouse est le plus court de la saison, qu'ils doivent changer leurs habitudes.

