Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : un derby à Nantes pour maintenir la cadence

Les Girondins de Bordeaux savent qu'un résultat positif à La Beaujoire ce dimanche (15 heures) est impératif pour conserver la 5e place de la Ligue 1. Pas évident chez un adversaire (8e) qui s'accroche toujours à un espoir européen.

L'emballement final de la Ligue 1 est lancé. Un match par week-end jusqu'à la fin de saison avec, pour Bordeaux, des adversaires concernés par la lutte pour le maintien ou la course à l'Europe à chaque fois. À Nantes, les Bordelais devront livrer un match dans la continuité de la victoire face à Metz pour espérer ne pas quitter la tête basse ce derby de l'Atlantique.

Nantes revient fort

Bordeaux reste sur deux défaites à l'extérieur, à Nice et Monaco (2-1 à chaque fois). Il n'y a pas de quoi rougir, Jocelyn Gourvennec s'appuie même sur la deuxième mi-temps des siens à Nice pour montrer la voie : "On s'était donné les moyens à Nice de gagner, on n'a pas su le faire par maladresse. Donc de la même manière à Nantes on va se donner les moyens de gagner". Si le coach des Girondins se méfie de cette équipe nantaise, c'est qu'elle sur une série de quatre matchs sans défaites et qu'elle est remontée en 15 journées de la 18e à la 8e place.

Mais Bordeaux se sait aussi sûre de ses forces : une attaque en confiance qui a marqué au moins un but lors des sept derniers matchs et un milieu de terrain au volume de jeu de plus en plus intéressant grâce à des joueurs comme Valentin Vada et Jérémy Toulalan qui ont haussé leur niveau d'un cran. Grâce à l'arrivée aussi de Younousse Sankharé avec un profil différent pour muscler cet entre-jeu.

250 Ultramarines pourront faire le déplacement

Bordeaux s'accroche pour l'instant à une compétition européenne même si Jocelyn Gourvennec refuse d'envisager la chose sous cet angle : tant que Bordeaux gagnera, son équipe sera en coure. La meilleure manière de ne pas se mettre trop de pression comme l'explique Youssouf Sabaly : "On ne va pas se prendre la tête à propos de l'Europe, on évite de trop y penser pour pas se disperser, et on n'espère que rien ne va venir casser la dynamique".

Cette semaine l'interrogation a été de savoir si des supporters bordelais seraient présents ou non en tribune à La Beaujoire. Interdits de déplacement dans un premier temps, les Ultramarines avaient pourtant décidé de braver les arrêtés préfectoraux et ministériels pour se rendre au stade. La Préfecture de Nantes a finalement accepté le déplacement de 250 supporters strictement encadrés. "C'est bien" se réjouit Jocelyn Gourvennec même s'il nuance son propos à cause du quota (250 supporters maximum) imposé. "S'il n'y a pas de problèmes, je ne vois pas pourquoi systématiquement on met des arrêtés" râle l’entraîneur bordelais. Côté terrain le groupe bordelais est quasiment au complet. Seuls exceptions Jovanovic est suspendu tout comme Poundjé (de toute façon blessé).