Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : un derby pour valider les progrès

Pour confirmer un début d'année 2017 encourageant, Bordeaux veut battre Toulouse (20h). Une manière aussi d'effacer la gifle reçue au match aller (4-1).

Attention au coup de froid pour les Girondins de Bordeaux. Calés à la 10e place du championnat de Ligue 1, une victoire permettrait de ne pas trop s'éloigner des places européennes. Et l'occasion est belle, c'est un derby qu'ont à disputer les joueurs de Jocelyn Gourvennec face à Toulouse.

Réussir l'entame

Un derby qui sonne comme une revanche après "la volée" du match aller (4-1), dixit Grégory Sertic. Bordeaux avait encaissé deux buts dans les dix premières minutes, se condamnant très trop dans ce match. Un mal récurent que concède Sertic : "oui on est un peu une équipe à réaction, mais si on peut éviter de se prendre un but ça sera un peu plus facile pour nous parce qu'on sait que défensivement ils sont très forts".

Un bon résultat validerait en plus de cela le début d'année plutôt satisfaisant des Bordelais, vainqueurs en Coupe de France à Clermont (1-0) et contre Guingamp en Coupe de la Ligue (3-2). Seulement, en championnat, les Girondins restent sur six matchs sans victoire, le dernier en date à Angers conclut sur un terne match nul (1-1). Pour ne rien arranger, c'est le Paris Saint-Germain qui attend Bordeaux mardi prochain, soit trois jours à peine après ce match face à Toulouse. Mais ce n'est pas un problème pour Jocelyn Gourvennec : "Pour se sentir bien en Coupe de la Ligue, on a besoin de se sentir bien et ça passe avant par une victoire chez nous. Donc le plus important c'est de gagner Toulouse".

Retours de Menez et Carrasso

Pour ce match, les Girondins seront quasiment au complet. Hormis Thomas Touré, toujours en rééducation à Cap Breton, et Nicolas Maurice-Bellay, en reprise avec la CFA2, tout le monde est sur le pont. Ainsi Cédric Carrasso réintègre le groupe après une absence de deux mois causée par une entorse à un genou, et Jérémy Ménez qui souffrait des adducteurs est lui aussi de retour.

Jocelyn Gourvennec : "Je trouve que le visage de l'équipe est plus sympa aujourd'hui" Partager le son sur : Copier

Le groupe face au TFC :

Cédric Carrasso, Jérôme Prior ; Youssouf Sabaly, Milan Gajic, Maxime Poundjé, Nicolas Pallois, Igor Lewczuk, Théo Pellenard ; Jérémy Toulalan, Jaroslav Plasil, Valentin Vada, Grégory Sertic ; François Kamano, Adam Ounas, Malcom, Jérémy Ménez, Gaëtan Laborde, Diego Rolan.