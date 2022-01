Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : un entraîneur maintenu, des joueurs écartés

La direction des Girondins de Bordeaux a décidé de renouveler sa confiance à Vladimir Petkovic. Malgré la défaite historique face à l'OM (0-1) et son bilan sportif famélique avec trois victoires en 20 matchs, l'ancien sélectionneur de la Nati reste pour le moment en place. Mais jusqu'à quand ? Sa position va vite devenir intenable en cas de nouvelles défaites dans les prochaines semaines.

Pour le moment, la direction continue de viser les joueurs. Après les avoir chargés à la suite d'une défaite contre Brest en novembre dernier, cette fois-ci elle a carrément décidé d'en sanctionner certains : Paul Baysse et Medhi Zerkane ont été écartés du groupe pro. Désormais, ils s'entraîneront avec la réserve. D'autres pourraient les rejoindre : Kalu, Maja, Otavio et surtout Laurent Koscielny. Les Girondins ne compteraient plus sur leur capitaine selon L'Equipe. Un petit tremblement de terre. Pour l'instant, les deux seuls cadres du vestiaire épargnés seraient Benoit Costil et Jimmy Briand.

Quel est l'objectif de ces décisions ? Il y en a plusieurs, déjà secouer le groupe, provoquer un électrochoc. Le second est d'écarter selon la direction des éléments pas au niveau ou nocifs pour le groupe. Enfin, le troisième est de satisfaire les supporters. Ce lundi, les Ultramarines ont demandé des actions fortes à la direction au travers un communiqué très salé envers les joueurs. Comme par hasard, deux heures plus tard, on apprenait ces décisions. Peu importe ce que l'on pense de ces choix, on ne pourra pas reprocher aux dirigeants de ne rien faire. Il tente un pari. Un pari toujours risqué quand on s'attaque aux joueurs et plus encore aux cadres d'un vestiaire. L'avenir dira s'ils ont eu raison.