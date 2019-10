Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : un mois pour savoir

Auteur d'un début de saison encourageant récompensé par une quatrième place, Bordeaux débute ce dimanche (15h) face à Saint-Etienne une série de cinq matches qui en diront beaucoup plus sur son potentiel.

Même si la route va s'élever dans les prochaines semaines, Edson Mexer et ses coéquipiers vont tenter de garder le rythme.

Dans un mois, on pourra dire si Bordeaux a vraiment redressé la barre. Saint-Etienne, Lille, Nantes, Nice et Monaco. Un programme copieux et excitant qui va permettre de juger des progrès réalisés par le groupe de Paulo Sousa.

Jusqu'ici les Girondins ont plutôt bien négocié leur affaire. Ils assimilent de mieux en mieux le système exigeant mis en place par le coach portugais, ont fait preuve d'assez de pragmatisme et d'opportunisme pour mettre quinze points au chaud. Et se hisser à la quatrième place du championnat.

Pêcher du plus gros

Les mauvaises langues diront que le classement est flatteur et que les Bordelais n'ont pas encore battu une équipe du Top 10. Défaite contre Angers (3-1) et Paris (1-0), nuls contre Montpellier (1-1) et Lyon (1-1).

Le Bordeaux d'Otavio retrouve le Matmut Atlantique où il reste sur une courte défaite face au leader parisien (0-1)). © Radio France - Justine Hamon

Le calendrier leur offre l'occasion de faire mentir la statistique. Leur solidité à l'extérieur, une seule défaite en déplacement, sera mise à l'épreuve à Lille puis à Nice. Et d'ici fin novembre, ils devront se défaire au Matmut Atlantique de Saint-Etienne, Nantes et Monaco. Des adversaires qui ont évidemment les moyens de leur poser des problèmes.

Ça commence donc ce dimanche après-midi face à des Verts qui ont repris des couleurs. Une victoire à Nîmes, l'arrivée de Claude Puel aux commandes, un succès précieux, symbolique et peut-être fondateur face à l'ennemi lyonnais.

Après un début de saison catastrophique, Saint-Etienne regarde de nouveau vers le haut. Là où se trouve un Bordeaux qui a bien envie d'y rester.

