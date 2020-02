Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : un match nul aux airs de "déjà-vu" contre Dijon

Le point du nul contre Dijon (2-2) avait un goût d'amertume pour les Girondins de Bordeaux ce samedi. Les Bordelais n'arrivent pas à enchaîner les victoires et n'ont surtout plus gagné à domicile en championnat depuis début décembre.

"Grande frustration" pour Loris Benito, "déception" pour Benoît Costil...après le match nul à domicile contre Dijon (2-2) ce samedi, les mots des Girondins de Bordeaux faisaient écho à ceux employés après Brest (1-1). Encore rattrapés par l'adversaire alors qu'ils menaient au score, les Bordelais ont laissé filer deux points qui semblaient leur tendre les bras. Mais leur domination dans le jeu n'a pas suffi face aux contres tranchants des Dijonnais.

Des matchs comme ça, c'est du déjà-vu pour nous - Loris Benito

"Si l'adversaire arrive à marquer deux buts ici, chez nous, c'est que quelque chose ne va pas bien" analyse le défenseur Loris Benito. "Et la façon dont on prend les buts, ce n'est pas la première fois. C'est comme ça que les équipes jouent chez nous, en contre-attaque. On sait ça, on s'y prépare, donc c'est frustrant de prendre les buts comme ça."

Bordeaux patine à domicile

Depuis la large victoire contre Nîmes (6-0) début décembre, les Girondins de Bordeaux n'ont plus gagné en championnat au Matmut Atlantique : à domicile, ils sont la 14ème équipe de Ligue 1. Une statistique d'autant plus frappante qu'à l'extérieur, les Girondins sont parmi les plus performants de la Ligue 1. Ils occupent la 3ème place derrière le PSG et Marseille, avant d'aller défier les Parisiens au Parc des Princes.

Le coach Paulo Sousa a préféré souligner le positif, particulièrement l'attitude de son équipe qui a selon lui "bien travaillé pour obtenir cette victoire. On aurait pu gagner en étant plus précis sur la dernière passe." Le technicien portugais a aussi regretté qu'un penalty n'ait pas été sifflé en faveur de son équipe alors qu'elle menait 2-1. Avec ce point, les Girondins manquent l'occasion de grimper au classement : 9èmes, ils restent à la portée de leurs poursuivants avant les matchs de ce dimanche.