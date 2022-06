Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Une reprise en petit comité dans un contexte très particulier

C'est l'heure de la rentrée pour les joueurs des Girondins de Bordeaux. Une rentrée en petit comité puisque seulement une petite quinzaine d'entre eux ont été convoqués ce jeudi et vendredi pour deux jours de tests médicaux avant la première séance collective prévue lundi prochain.

On retrouvera quelques têtes connues mais aussi de nombreux jeunes. Deux recrues sont également attendues : le gardien Polonais Rafal Straczek et le défenseur Français Yoann Barbet. La petite surprise, c'est l'absence de certains joueurs de l'équipe première de la saison dernière. Des joueurs toujours sous contrat mais poussés vers la sortie comme Oudin, Niang, Baysse, Kwateng ou encore Zerkane. Ils ne reprendront l'entraînement que le 4 juillet en même temps que les internationaux. histoire de bien leur faire comprendre qu'ils doivent trouver une porte de sortie rapidement.

Autre petite surprise, Jimmy Briand ne sera pas non plus là ce jeudi. L'attaquant Bordelais a annoncé son départ du club via les réseaux sociaux. On ne s'y attendait pas vraiment même s'il était en fin de contrat. La direction avait envisagé dans un premier temps de lui offrir une dernière année de contrat pour encadrer une équipe rajeunie en Ligue 2. Jimmy Briand quitte donc les Girondins avec amertume. En quatre saisons, il aura inscrit 22 buts et délivré 8 passes décisives en 118 matchs. A 36 ans, il souhaite disputer une dernière saison au haut niveau et espère s'offrir un dernier défi. Enfin, à quelques jours du premier entraînement collectif, on ne connaît toujours pas l'identité de l'adjoint de David Guion. Une chose, cela ne sera plus Jaroslav Plasil. L'ancien milieu de terrain n'est pas conservé par le club.