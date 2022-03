Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : "On va affronter un leader du championnat qui est invincible en Ligue 1".

Après la défaite à domicile face à Troyes, les Girondins de Bordeaux veulent montrer un autre visage dès ce dimanche face au PSG. Dernier du championnat avec trois points de retard sur le 16ᵉ, l'objectif est clair pour les Bordelais : ramener le plus de point d'ici la fin de la saison pour se maintenir.

Sortir du contexte de la Ligue des Champions"

Malgré l'élimination des Parisiens en Ligue des Champions face au Real Madrid, l'entraîneur Bordelais David Guion rappelle que le contexte est tout autre en Ligue 1 pour l'équipe qu'il va affronter. "Il faut sortir du contexte de mercredi soir. On va affronter un leader du championnat qui a 13 points d'avance sur le deuxième et qui est quasiment invincible en Ligue 1. Moi je prépare mes joueurs à affronter ce PSG là".

Des Girondins qui doivent se libérer techniquement

Un exploit des Bordelais est-il envisageable ? Pour David Guion, tout est possible même s'il va falloir être beaucoup plus lucide sur le jeu et enlever toute forme de pression. "Avec Reims mon ancienne, on avait réussi à gagner face à Paris. On y était allé de manière décomplexée et c'est ça qui a marché. Pour faire un bon résultat avec Bordeaux, il va falloir que les joueurs apprennent à se libérer techniquement car il y a beaucoup de qualité individuelle à exploiter".

Un rendez-vous attendu par les joueurs

Pour les nouveaux joueurs arrivés au club cet hiver comme Danylo Ignatenko, cette échéance face au leader du championnat est particulièrement attendue : " c'est un honneur de jouer contre le PSG. Les meilleurs joueurs du monde sont là-bas. Je me prépare vraiment pour pouvoir jouer et ramener des points pour mon club".

M'Baye Niang indisponible pendant plusieurs semaines

Parmi les joueurs blessés, M'Baye Niang a reçu un coup direct à l'entraînement hier et s'est fait une petite entorse. Il devrait être absent durant plusieurs semaines. Le gardien des Girondins de Bordeaux Benoît Costil a lui repris l'entraînement cette semaine, mais ne sera pas rétabli pour le PSG. Jimmy Briand, Tom Lacoux et Amadou Traoré sont encore en phase de soins. Jimmy Briand et Ricardo Mangas sont eux en phase de reprise.