Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : "on va se battre jusqu'au bout" assure Josuha Guilavogui

Voilà quatre matchs que les Girondins de Bordeaux sont englués à la dernière place de Ligue 1. Après ce nouveau revers face à Troyes (0-2), le 13è cette saison, la déception était compliquée à digérer à chaud, dimanche dernier. Alors la zone mixte est restée muette, pour ce qui concerne les joueurs bordelais. "Plus jamais de retard", s'est immédiatement excusé ce mercredi, le milieu de terrain Josuha Guilavogui, lors d'une conférence de presse de rattrapage. Le capitaine n'a rien éludé : le naufrage face à l'Estac, le dialogue avec les supporters, le maintien, les propos de son président Gérard Lopez, le déplacement à Paris ce week-end.

Les supporters "ont répondu présent et nous, on les a déçus"

Est-ce que vous pouvez nous raconter quelle est l'ambiance qui règne depuis dimanche dernier et la défaite face à Troyes ?

L'atmosphère a été très lourde après le match. Ç'a été une grande désillusion parce qu'on avait à cœur de prendre les trois points. Après les deux matchs qui étaient encourageants, on s'était dit que cette fois à domicile, on allait faire ce grand pas en avant qui allait nous mettre dans une position un peu plus confortable pour aborder ce déplacement à Paris. Ç'a été très difficile après le match, et lundi aussi. Et après, l'entraîneur a su trouver les mots justes pour nous remobiliser et nous dire qu'on a déçu pas mal de gens. Mais la colère, on ne peut que la diriger vers nous-mêmes parce qu'on n'a pas respecté ce qu'on avait fait à l'entraînement.

Que s'est-il passé à la fin du match ? Vous et Gaëtan Poussin allez voir les supporters dans le Virage sud. Puis vous revenez...

On a voulu aller voir les supporters avec la personne de la sécurité et les supporters nous ont dit de rentrer au vestiaire et honnêtement, je ne leur en veux pas. Je comprends tout à fait. Peut être que j'aurais réagi de la même façon à leur place. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu leur dire ? Le virage des Ultras était plein. Ils ont répondu présent et nous, on les a déçus. Ce n'est pas encore fini, il va falloir aller récupérer ces points quelque part où personne ne nous attend. Peut-être pas directement par une victoire à Paris, mais on y va pour prendre des points et on n'y va pas en tant que dernier de Ligue 1, ça, c'est sûr.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Qu'est-ce que vous pensez des propos de Gérard Lopez qui dit que c'est la faute des joueurs, presque exclusivement et qu'on a l'impression que ce sont les "frères des joueurs qui sont sur le terrain" ?

Non, c'est sûr que ce n'est pas agréable. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est la réalité : on n'a pas su répondre à nos attentes. Ce sont nous les premiers responsables. C'est nous qui sommes sur le terrain. Le coach, le directeur sportif ou le président sont là pour donner une direction et ensuite, c'est à nous d'appliquer. On n'a pas su le faire et je suis persuadé que l'on va inverser les choses. Mais je pense que quand on est 20è de Ligue 1, avec l'effectif qu'on a, on ne peut pas dire à notre président "Faites attention à comment vous parlez". Le président a fait le recrutement qu'il fallait. Maintenant, c'est notre responsabilité. Si vous faites mal votre boulot, quand votre boss vous parle mal, vous vous taisez, vous acceptez et vous montrez le contraire sur le terrain.

Il va falloir aller récupérer ces points quelque part où personne ne nous attend - Josuha Guilavogui, capitaine des Girondins de Bordeaux

Vous sentez que ce groupe a suffisamment de caractère pour s'en sortir ?

Oui, je le sens et ça ne va pas se faire du jour a u lendemain. Cette victoire aurait été ô combien importante pour nous permettre d'aborder les 15 prochains jours avant la trêve dans une situation un peu plus confortable. Et justement, véhiculer un message un peu plus positif, pas seulement auprès de nos coéquipiers, mais aussi par rapport aux supporters.

"Il reste 11 matchs, je suis sûr qu'on va s'en sortir"

Beaucoup d'observateurs voient déjà Bordeaux en Ligue 2. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, ainsi qu'aux supporters qui sont suspendus à vos résultats ?

Vu la dynamique que l'on a, c'est sûr que les experts du football peuvent nous voir déjà morts et enterrés. Mais ce n'est pas le cas. Il reste 11 matchs et 33 points à prendre et je suis sûr qu'on va s'en sortir. Sinon, ça ne sert à rien d'aller à Paris, autant y aller avec les U19 et se dire qu'on va choisir nos matchs. Non, on n'est pas dans la situation où l'on peut choisir nos matchs. On n'a pas encore trouvé cette dynamique. Quand on va la trouver, je suis sûr qu'on va ramener des points et des victoires.

Paris, ce n'est pas un match bonus [...] Pour nous, il y a des points à jouer - Josuha Guilavogui

Sens-tu que tes coéquipiers ont conscience du danger qui guette le club ainsi que les salariés, la ville et tout ce qui impliquerait une descente en Ligue 2 ?

Oui. Contre Troyes, vous avez vu le temps que j'ai mis avant de sortir du vestiaire. Je peux vous dire que le moral était bien bas et je pense qu'il faut s'en servir comme d'une leçon pour nous dire que le danger est réel. On était un peu à se dire "Ça va le faire, on a encore beaucoup de matchs." Certes, il reste des matchs mais il faut prendre des points sinon ça risque d'être dangereux. Il faut vraiment prendre conscience qu'on est dans une mission de maintien, ça va être difficile jusqu'au bout.

Est ce que le match Paris, ce n'est pas le match parfait pour se retrouver, se ressouder et montrer d'autres valeurs ?

Le fait que personne ne nous attende - si on arrive à sortir une grosse performance - ça va nous redonner un peu plus d'espoir. Mais aussi à ceux qui nous supportent. Paris, ce n'est pas un match bonus parce que ça c'est quand on est septième et que l'on n'a plus rien à jouer. Pour nous, tous les points sont les bienvenus. C'est le dernier contre le premier, c'est David contre Goliath. Mais je ne vais pas vous citer tous les faits historiques où le petit a gagné contre le grand. En tout cas, on y va avec cet état d'esprit-là.