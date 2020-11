Avant la réception de Montpellier, l'entraîneur Jean-Louis Gasset a fait part ce jeudi de ses inquiétudes au sujet d'un club qu'il a connu au sommet et qui sombre peu à peu dans l'anonymat.

Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : "On vit dans le faux"

Un pas en avant, un pas en arrière. Depuis qu'il est aux commandes des Girondins, l'entraîneur n'a pas vu son équipe gagner deux fois de suite.

Après un net succès sur Nîmes, elle s'est effondrée (4-0) à Monaco, victime d'un "bug", selon ses propres termes, avec trois buts encaissés en quatre minutes. Un scénario qui avait provoqué la colère de Jean-Louis Gasset.

Il faudrait du neuf, casser ce groupe qui souffre depuis deux ou trois ans

Les raisons de cette irrégularité sont multiples. Relâchement, inexpérience, qualité moyenne de l'effectif et incapacité à se faire violence. Même si l'entraîneur ne fuit pas sa part de responsabilité.

"Quand je dis que Bordeaux est mauvais, explique le coach, ce n'est pas les joueurs. C'est moi inclus et le club inclus. C'est cette espèce d''ambiance qui plombe. On vit dans le faux, on vit dans l'indifférence. Il n'y a pas de supporters à l'entraînement, pas de supporters dans le stade. Les gens que vous voyez vous parlent d'il y a dix ans en arrière mais pas de ce qui se passe actuellement. Il y a comme une démotivation, un désamour."

Bordeaux, ancienne place forte du foot français, c'est aujourd'hui un groupe meurtri par des dernières saisons sans relief et un groupe sans doute trop lisse pour sonner la révolte. Un groupe "qui ne se parle pas et ne se dit pas les choses."

Alors comment réussir là où Willy Sagnol, Jocelyn Gourvennec, Gustavo Poyet et Paulo Sousa ont échoué ?

"Il faudrait du neuf, prévient Jean-Louis Gasset, casser ce groupe qui souffre depuis deux ou trois ans et amener de la fraîcheur en même temps que de la confiance. Mais ce n'est pas programmé comme ça donc il faut s'adapter à cette situation et arriver à la mission qu'on vous a demandé. Je vais trouver la solution."