Ligue 1 : Gourvennec et les Girondins de Bordeaux appellent à l'unité face à Saint-Etienne

Sans victoire depuis le 23 septembre, Bordeaux doit impérativement redresser la tête ce mardi (21h) face à des Verts qui ne sont pas non plus dans leur assiette. Avant un mois décembre chargé, une défaite les éloignerait encore un peu plus du wagon de tête.

Jocelyn Gourvennec a beau cherché, bosser, changer, il ne trouve pas la solution. Comment le Bordeaux qui avait engrangé quinze points en sept journées et posé ses crampons sur le podium, s'est subitement retrouvé à l'arrêt, se contentant deux unités lors des sept suivantes ? "Une questions de détails, pour l'entraîneur. Si vous regardez une équipe comme Lyon, à qui, aujourd'hui, tout réussit, vous noterez qu'il y a quelques semaines, ils avaient des difficultés. Mais il est évident que l'on doit avoir plus de caractère".

"Il n'y a pas de pression particulière du président", dit Jocelyn Gourvennec. © Radio France - Thomas Coignac

Le temps de la compétition presse pour un entraîneur, conforté par son président Stéphane Martin samedi dans les colonnes du journal L'Equipe et qui a appelé à "l'unité" quelques heures plus tard, au soir de la défaite (1-0) à Caen, la quatrième en cinq matches. "On cherche, on réfléchit à des solutions pour titiller le groupe", dit Gourvennec. Et alors que le rythme va s'accélérer d'ici la trêve, six matches (coupe de la Ligue comprise) d'ici le 20 décembre, l'urgence est là.

Si Bordeaux, 13ème, n'est qu'à six points de la cinquième place et d'un objectif européen affiché par les dirigeants, il doit aussi regarder dans le rétroviseur puisque le premier relégable, Nice, n'est qu'à trois longueurs.

Sans De Préville et Kamano

Privé de Kamano et De Préville, suspendus, Jocelyn Gourvennec ne pourra pas faire de miracle dans sa composition d'équipe Jonathan Cafu, et Alexandre Mendy, qui devraient les remplacer, sont prêts selon leur entraîneur. "Il y a des joueurs qui jouent un peu moins et doivent saisir leur chance au moment opportun". Les deux joueurs avaient d'ailleurs marqué lors de la dernière victoire bordelaise (3-1) contre Guingamp, le 23 septembre.

En l'absence de De Préville, Alexandre Mendy devrait être relancé en pointe. © Radio France - Justine Hamon

Face à eux, les Girondins vont trouver une autre formation en difficulté. Des Verts qui n'ont gagné qu'un match sur les neuf derniers, ont changé d'entraîneur. Julien Sablé a remplacé l'Espagnol Oscar Garcia il y a dix jours, sans impact pour l'instant sur les résultats.

Les Ultras des deux camps ont d'ailleurs mis la pression sur leur club préféré. Les Magic Fans ont rendu une visite surprise aux joueurs de Saint-Etienne dimanche. Les Ultramarines ont clairement laissé entendre aux Girondins qu'ils leur pardonneraient mal une nouvelle soirée sans victoire au Matmut Atlantique.