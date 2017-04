Ligue 1 : Super Mario offre la victoire à Lille (2-1)

L'OGC Nice met la pression sur Paris et Monaco. En ouverture de la 32e journée de Ligue 1, le Gym pourtant mené au score s'est imposé à Lille ce vendredi soir (2-1). Muet jusque là à l'extérieur, Mario Balotelli a signé un doublé au stade Pierre Mauroy. Nice est provisoirement deuxième de Ligue 1.

On va finir par manquer de superlatifs. Enfin, si ce n'est pas déjà le cas ! Soyons clairs, ce que fait l'OGC Nice cette saison est tout simplement prodigieux. Après s'être imposé dans la douleur, dimanche dernier, face à Bordeaux (2-1), les Aiglons ont récidivé à Lille.

Pourtant, les joueurs de Lucien Favre ont rapidement été menés au score par les joueurs de Franck Passi. Sur une frappe contrée par Ricardo, Amadou est venu tromper Cardinale et faire douter les Niçois (1-0, 14e). Enfin, douter... seulement trois minutes ! Le temps pour Valentin Eysseric d'adresser une passe sublime à destination de Mario Balotelli. Serein, l'attaquant italien a trompé Vincent Enyeama d'un plat du pied sobre mais efficace pour égaliser (1-1, 17e).

Balotelli marque enfin à l'extérieur

Et comme il a voulu faire les choses en grand, Super Mario a remis ça juste avant la pause. Sur un ballon relâché par le portier lillois suite à une frappe croisée de Ricardo, Balotelli a suivi pour s'offrir son quatrième doublé de la saison et ses deux premiers buts à l'extérieur en Ligue 1 (1-2). Et même si le Gym a souffert en seconde période, la bande à Lucien Favre a tenu bon. Comme souvent.

Surtout, les Niçois s'offrent un vingtième succès cette saison en trente-deux matches. Avec 70 points, ils devancent même provisoirement le PSG à la deuxième place. C'est complètement fou... et la saison est loin d'être finie !