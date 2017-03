Ligue 1 - Gravelaine "Pour l'instant, Karamoh sera là, il reste encore un an de contrat et il n'est pas parti."

Xavier Gravelaine était l'invité de Allo Malherbe ce lundi. Le directeur général du SM Caen a évoqué la difficulté de conserver les jeunes et pris l'exemple de Yann Karamoh qui ne souhaite plus prolonger avec son club formateur.

Yann Karamoh s'est rapidement imposé comme un titulaire en puissance cette saison au SM Caen. Rentré dans le groupe pro à la reprise du championnat de Ligue 1, le jeune garçon de 18 ans affiche des statistiques assez impressionnantes avec 5 buts et trois passes décisives en 16 titularisations.

Invité dans l'émission Allo Malherbe, Xavier Gravelaine, le directeur général du SM Caen a déclaré que le jeune joueur offensif tardait depuis de longs mois à vouloir prolonger avec son club formateur.

"Le cas Karamoh est un peu plus compliqué. Il s'était engagé et là il remet en cause. Je ne veux pas rentrer dans la polémique mais je souhaite le garder. Il reste un an de contrat. Il avait prolongé et là il y a des intervenants qui font que.... Jean Victor Makengo a prolongé, Yann (Karamoh), c'est un peu plus compliqué mais il ne faut pas oublier que ces garçons-là, on leur a fait de la place. Il y a un moment il y a un premier discours et après il y a un deuxième discours. Mon discours, il est simple : d'attendre un encore petit peu, ils sont jeunes, ils sont perfectibles. Ce n'est pas parce qu'on fait dix matchs en Ligue 1 qu'on est automatiquement... C'est le problème du Football français à l'heure actuel."

"Nous sommes un club où on lancent des jeunes. Par contre on voit des gens arriver et puis après ça fait tourner la tête à ces jeunes gamins. C'est à eux de choisir. N'golo Kanté avait choisi de prolonger et de rester un an de plus et on voit où il en est. On ne peut pas dire tout ce qui se passe mais Yann a le temps. Il n'est pas encore fini. Il a un énorme potentiel mais je crois qu'il serait bien pour lui de rester encore un an au SM Caen pour profiter de ça puis de partir après si un jour.... On n'empêchera pas - Le président a toujours été clair - A un moment donné on ne peut pas empêcher... mais la carrière elle ne se fait pas sur un an. Elle se fait sur quinze ans."

"C'est pas parce que vous mettez un jeune gamin sur un terrain, qu'il joue en première division qu'il a le niveau de la première division. Après c'est les médias, c'est l'entourage, là c'est plus compliqué et puis c'est ce que veut le garçon. Le jour où les garçons auront compris qu'ils peuvent avoir 10.000 agents ou les parents ou ceci ou cela... le seul qui fait vivre tout le monde, c'est lui et sa carrière. Donc à partir du moment si le garçon est assez solide pour se dire "je préfère faire ça avant d'aller sauter le pas.." Voilà. Donc il y en a qui l'accepte et d'autres qui ne l'accepte pas. Pour l'instant, Yann sera là, il reste encore un an de contrat et Yann n'est pas parti."

"Ce sont des discussions qui durent depuis des mois, je pense qu'on trouvera un accord mais après il y a des règles à respecter. Il y en a d'autres qui les ont respectées. On n'est pas en guerre avec Yann. Je pense qu'il doit prendre le temps comme Jean Victor (Makengo) et puis le jour où Yann aura une grosse baisse de régime ou une blessure, le stade Malherbe sera là."