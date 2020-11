Ligue 1 : Grégory Sertic, une fin de carrière prématurée pour l'ancien capitaine des Girondins

View this post on Instagram

Par ces mots, je souhaitais remercier les personnes et structures qui m’ont accompagné au cours de ma vie professionnelle et qui ont contribué à la réalisation de mes rêves. Le commencement avec L’INF Clairefontaine, où j’ai passé des années de jeunesse merveilleuses à apprendre le métier de footballeur, une pensée particulière pour Claude Dusseau et également pour la Promo 89 qui est encore à ce jour pour moi comme une famille. La suite avec les plus beaux moments de ma carrière de footballeur au sein du Club des Girondins de Bordeaux. 11 années à grandir, évoluer, partager, se perfectionner et tout simplement vivre au sein de ce club humain et auprès de coéquipiers devenus des amis. Un grand remerciement à Pierre Labat qui m’a toujours accompagné et guidé depuis mes débuts à Bordeaux. Passages rapides mais enrichissants au RC Lens et FC Zurich. Merci à ces deux clubs. Et enfin l’Olympique de Marseille. Ces dernières années dans ce club mythique n’ont pas été des plus douces et sereines pour moi tant sur le plan physique que mental mais elles sont indéniablement les plus riches en enseignements. Je n’ai jamais autant appris sur moi que durant ces années olympiennes qui m’ont beaucoup apporté humainement. Cela ne peut que me servir dans ma vie d’homme. L’outil de travail d’un sportif est son corps et je remercie les staffs médicaux de ces deux grands clubs pour l’accompagnement et les soins prodigués. Aujourd’hui je me résous enfin à écouter les avis des experts médicaux et c’est à regret que j’annonce la fin de ma carrière professionnelle. Quand le mental ne suffit pas et qu’il n’y a plus aucune solution pour soulager les douleurs physiques, il faut savoir s’arrêter, même à contrecœur. Sans la famille, les amis et les proches, rien n’aurait été possible. Merci à eux pour leur soutien. Aujourd’hui j’envisage sereinement l’avenir et il était évident pour moi de répondre à cette envie de transmettre mon experience, et de donner à mon tour ce que j’ai reçu en devenant entraîneur. Je me lance dans ce projet avec la même envie, la même énergie et la même passion qui m’animent et j’espère arriver à relever les nouveaux challenges qui m’attendent...