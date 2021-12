Ligue 1 : gros besoins, petits moyens, le FC Metz attaque le mercato d'hiver

Mercato d'hiver ouvert ! Jusqu'au 31 janvier, 23 h 59, les clubs professionnels de football peuvent acheter, vendre, prêter ou se faire prêter, des joueurs et ajuster leurs effectifs. Au FC Metz, décevant 18e à l'issue de la phase aller de la saison de Ligue 1, l'entraîneur Frédéric Antonetti reconnait des besoins "évidents."

Les besoins : du renfort à l'arrière

Ils se situent clairement en défense. Point faible de la saison, avec un but encaissé par mi-temps en moyenne, elle est fragilisée par les absences : Dylan Bronn et Kiki Kouyaté sont partis à la coupe d'Afrique des nations et la convalescence de Matthieu Udol va encore durer de longs mois. La grave blessure d'Udol prive l'équipe d'une solution dans l'axe, alors que cette dernière joue souvent à trois à ce poste, ainsi que d'une possibilité de concurrence au poste de latéral gauche.

Aperçu à l'entraînement début novembre, ainsi qu'en amical contre Kaiserslautern, libre de tout contrat, Jean-Armel Kana-Biyik (ex-Toulouse et Rennes) devrait renforcer cette ligne arrière.

L'autre priorité se trouve en attaque. Le FC Metz n'a guère qu'Ibrahima Niane comme 9 de métier, mais sa première partie de saison n'a pas été à la hauteur des attentes.

Les moyens : forcément limités

Cet été, le FC Metz n'a pas dépensé le moindre euro. Il en sera de même cet hiver. La précarité de son classement empêche toute prise de risque et de pari pour l'avenir. Si le club prend un joueur, il doit pouvoir apporter instantanément à l'équipe lancé dans une longue course vers le maintien. "L'équation est difficile, commente Frédéric Antonetti. Même si ça ne voit pas dans nos résultats, on a de bons joueurs. Et trouver mieux, ou aussi bien, avec nos moyens, c'est très compliqué. Prendre un joueur pour qu'il soit prêt dans six mois ou un an, j'en ai assez. Si c'est un joueur qui peut apporter tout de suite, c'est oui. Mais c'est très compliqué à trouver."

C'est signé :

Gardien remplaçant devenu titulaire fin 2021, Marc-Aurèle Caillard prolonge de deux saisons. Il est désormais engagé jusqu'en 2024.