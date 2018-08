2e journée de Ligue 1 sur France Bleu Paris le 18 aout en direct du Stade de Roudourou à Guingamp avec Bruno Salomon, Eric Rabesandratana et Ségolène Alunni.

Adrien Rabiot (PSG) et Jimmy Briand (Guingamp)

Paris, France

Championnat de France, Coupe de France, Coupe de la Ligue et ligue des Champions, tous les matchs du PSG s'écoutent sur notre antenne. Le 18 aout à 17h00 depuis le Stade de Roudourou à Guingamp, nous retrouvons en direct Bruno Salomon, journaliste de France Bleu Paris, Eric Rabesandratana, ancien capitaine du PSG et consultant de France Bleu Paris et Ségolène Alunni, pour un commentaire du match opposant l'En Avant de Guingamp aux Parisiens en 2e journée de Ligue 1 dans son intégralité sur France Bleu Paris (107.1) ou sur cette page en écoutant notre direct.