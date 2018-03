Guingamp, France

Une triste nouvelle ce samedi. En Avant Guingamp, via un communiqué, a annoncé le décès soudain de Baptiste Le Foll, joueur de l'équipe U12.

Le communiqué

"L’En Avant de Guingamp est profondément bouleversé au moment d’annoncer le décès de Baptiste Le Foll, joueur de l’équipe U12, survenu brutalement dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 mars. Le Club présente ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et à tous ses encadrants et coéquipiers."

La Ligue de Football Professionnel a également réagi : "La LFP a appris avec une profonde tristesse le décès soudain de Baptiste Le Foll, jeune joueur de l’école de football de l’En Avant Guingamp, qui était âgé de 12 ans. La LFP se joint au club et présente ses plus sincères condoléances à la famille de Baptiste, ses coéquipiers et l’ensemble des éducateurs, salariés, dirigeants et bénévoles de l'En Avant Guingamp."

"On va gagner pour toi mon grand"

Guingamp, qui reçoit Bordeaux ce dimanche à Roudourou pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, devrait rendre hommage à Baptiste Le Foll. Nicolas Benezet, joueur d'En Avant a adressé ces mots sur Twitter : "On va gagner pour toi mon grand." De nombreux clubs professionnels ont adressé des messages de soutiens également sur la toile.

Communiqué : décès de Baptiste Le Foll

➡ https://t.co/TibnX9ZQIGpic.twitter.com/PttHkAEVgx — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) March 31, 2018

France Bleu Breizh Izel présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches du jeune Baptiste.