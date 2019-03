Ligue 1 : Guingamp perd à Toulouse, En Avant était tellement morose dans la ville rose

Les séries de trois matchs sans défaite et d'invincibilité défensive se sont arrêtées ce dimanche pour Guingamp, après le non match livré à Toulouse. En Avant s'est incliné logiquement (1-0) lors de la 28e journée de Ligue 1.

Guingamp, France

Encore une fois, En Avant de Guingamp a raté l'occasion de quitter la dernière place de la Ligue 1, et de se donner de l'espoir dans la course contre la relégation.

Mais qui pour parler de maintien après un tel match ? Les Guingampais n'ont jamais inquiété Toulouse, qui restait sur huit matchs sans victoire et qui n'avait pas gagné chez lui depuis le weekend du 26 août (NDLR : !!!). Le même weekend que celui qui avait vu En Avant couler à la lanterne rouge.

Guingamp a affiché le désespérant visage d'un condamné, mélange d'impuissance offensive et de fragilité défensive, subissant la loi d'un adversaire très loin d'être génial mais qui mettait un peu d'impact, lui.

Le Stadium de Toulouse © Radio France - Simon Cardona

Zéro pointé en première mi-temps

Le dimanche, à 15 heures, c'est l'heure de la sieste ! Celle de Guingamp a duré toute la première mi-temps.

Blas en dedans, Thuram et Mendy introuvables, En Avant n'y était pas. Et la porosité en défense, qui avait disparu depuis un mois, resurgit avec une faute de main de Caillard sur une frappe déviée de Sanogo (1-0, 20e). La série sans but encaissé des Guingampais a duré 345 minutes.

Guingamp a, en plus, perdu Coco, exclu pour une grosse semelle sur Gradel (45e). Le Guingampais sera suspendu pour le match contre Dijon, samedi prochain, voire pour la finale de la coupe de la Ligue au cas où la commission de discipline de la ligue lui décerne plus d'un match de suspension.

Caillard et le VAR évitent une plus grande défaite

C'était à peine mieux en seconde période. Mais Guingamp n'a eu qu'une seule occasion à se mettre sous la dent. Sauf que Benezet l'a gâchée en écrasant sa frappe (85e).

Au contraire. Caillard, en sortant deux tentatives de Sanogo (56e et 81e), puis le VAR, refusant un second but à Sylla (71e), ont évité une plus lourde défaite.

Etienne Didot © Radio France - Simon Cardona

Etienne Didot (sur BeIn Sports) : "En première mi-temps., il manquait de tout ! En seconde mi-temps, des efforts ont été fait, c'était un minimum (...) Bien sûr qu'on y croit encore, mais avant de penser à la coupe, il y a une finale qui arrive. Il ne faut pas avoir peur des mots, il faudra gagner contre Dijon."

Guingamp semble avoir touché le fond, et reste dernier alors que se profile, le weekend prochain, un duel absolument crucial contre le Dijon d'Antoine Kombouaré.