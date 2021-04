Ligue 1 : Hatem Ben Arfa enfin de retour à son meilleur niveau avec les Girondins ?

Match capital pour les Girondins ce dimanche (15h) face à Strasbourg lors de la 31e journée de Ligue 1. L'occasion peut-être de retrouver Hatem Ben Arfa à son meilleur niveau. Un niveau pas vu depuis un petit moment. C'est simple, autant il avait été très bon en 2020, autant il a complètement disparu en 2021 au gré des blessures et de ses performances.

Il paraît aujourd'hui loin le temps où il portait en grande partie l'attaque girondine sur ses épaules. C'est-à-dire d'octobre à décembre avec deux buts et quatre passes décisives. Absent en janvier pour cause de blessure, Hatem Ben Arfa n'a ensuite jamais réellement retrouvé son niveau. Jean-Louis Gasset, son entraîneur, a même fini par le sortir du 11 de départ avant qu'il ne se blesse de nouveau mi-mars. De retour dans le groupe lors de cette trêve internationale, il est de nouveau opérationnel. Dans la course au maintien, il pourrait jouer un rôle très important. Déjà, il a l'expérience des matchs couperets et surtout, son pourrait être d'une grande aide dans des matchs cadenassés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Otavio, lui, est sur le chemin du retour. Le milieu de terrain brésilien, victime d'une rupture du tendon d'Achille en janvier et qui manque énormément depuis à cette équipe des Girondins, va retrouver les terrains lors de ce mois d'avril. Il poursuit sa rééducation après un premier travail en salle. Une bonne nouvelle pour le club même si ne rejouera pas cette saison sauf miracle. Pour ce qui concerne le reste du groupe des Girondins. tout le monde est sur le pont à part Samuel Kalu pour cette rencontre si importante face aux Alsaciens.