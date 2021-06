Ligue 1 : Hoang, Lopez... De nouveaux candidats au rachat des Girondins ?

L'ancien président du Losc, Gérard Lopez, se serait positionné pour reprendre les Marine et Blanc.

Les candidats au rachat des Girondins se dévoilent peu à peu. On en connaissait deux jusqu'à maintenant sur les quatre retenus par la banque d'affaires Rothschild, chargée de la vente du club par King Street, le fonds d'investissement américain propriétaire du club. Il s'agissait des projets de Didier Quillot et celui du duo Rigo-Williams.

Ce weekend, L'Equipe a annoncé que l'homme d'affaires français Nicolas Hoang faisait lui aussi partie des potentiels repreneurs. Il est directeur général délégué du groupe Immobilier MI29-Eurobail. Avec son père Chuc Hoang, il est considéré comme la 120e fortune professionnelle de France avec 750 millions d'euros. Il s'intéresse notamment au château du Haillan et au Matmut Atlantique. Gérard Lopez serait lui aussi candidat. L'ancien président du Losc serait soutenu par un fonds prêteur à l'image de GACP et King Street. Si d'un point de vue sportif il a fait du bon boulot à Lille avec son équipe, il a été écarté cet hiver en raison de sa gestion financière. C'est un habitué des rachats de club.

On connaît donc les quatre candidats au rachat. Probablement mais un doute subsiste car on ne sait pas vraiment si ces deux derniers candidats se sont vraiment positionnés auprès de Rothschild ou s'ils sont avant tout à l'affût de l'échec du processus de vente. Antoine Hoang serait dans une position d'attente alors que Gérard Lopez n'aurait même pas transmis de première offre à la banque d'affaires. Cela reste donc un peu flou. D'autres candidats pourraient encore sortir du chapeau même si le timing devient serré. Pour rappel, tant qu'il n'y a pas de redressement judiciaire, King Street reste le maître du jeu et peut vendre le club à sa guise.