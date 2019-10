Ligue 1 | Hommage à Brice Taton - Alain Casanova : "C'est présent en moi depuis 10 ans"

Toulouse, France

De l'émotion dans la voix d'Alain Casanova au moment d'évoquer Brice Taton. Ce supporter du TFC tué il y a dix ans en Serbie, en marge d'un match d'Europa Ligue entre le Partizan et Toulouse. Alain Casanova était sur le banc de touche des Violets à l'époque. Il se souvient.

Alain Casanova : "Un vrai choc dans le vestiaire"

Alain Casanova se souvient d'un moment très dur à vivre il y a dix ans : "Même si la souffrance ne sera pas égale à ce qu'ont pu vivre ses proches, on en a souffert. C'est quelque chose qui est présent en moi depuis dix ans. On l'a su une fois que le match était terminé. On n'avait pas suffisamment d'informations pour savoir la gravité des actes. On a commencé à prendre conscience durant notre retour, durant la semaine, où les nouvelles n'étaient pas bonnes. C'est un mélange de rage et de grande frustration parce que vous vous dites que le foot c'est du plaisir, une passion. Et que des gens deviennent des sauvages c'est incompréhensible. On a beaucoup pensé à sa famille, à ses proches et malheureusement quand la nouvelle de son décès est arrivée, cela a été un grand choc dans le vestiaire. De nombreux joueurs ont été très touchés."

"Cela a une importance énorme pour nous. Surtout pour ceux qui étaient là il y a dix ans au club. Je pense à Pantxi Sirieix, à Jean-François Soucasse. C'est un match particulier. C'est important aussi bien sûr pour tous les gens qui le connaissent, les clubs de supporters et ses amis proches."

Pour le derby, la tribune Brice Taton sera pleine. Le match Toulouse-Bordeaux sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie. Une marche hommage démarrera depuis l'île du Ramier à 17h30.