Ligue 1 : Ibrahim Amadou rejoint le FC Metz

Le FC Metz tient son milieu de terrain. Ibrahim Amadou, libéré de son contrat avec le Séville FC, s'est engagé avec le club messin, 18e de Ligue 1, pour six mois (jusqu'à la fin de la saison), avec une option pour deux saisons supplémentaires.

Ce milieu de terrain défensif a déjà eu l'occasion de travailler avec Frédéric Antonetti, du temps où celui-ci entraînait Lille.

dernier match en avril

Ibrahim Amadou n'a pas joué cette saison. Sa dernière rencontre remonte au mois d'avril, lors de son prêt à Angers Sco (Ligue 1). Il a enchaîné les prêts ces deux dernières saisons puisqu'il a aussi évolué pour Norwich (Angleterre) et Leganes (Espagne) durant la seule saison 2019/2020.

En France, il s'était fait un nom à Lille, où il a évolué de 2015 à 2018, qu'il avait rejoint après avoir découvert la Ligue 1 à l'AS Nancy Lorraine, l'un de ses clubs formateurs.

Né au Cameroun, Amadou aura la mission de renforcer un secteur de jeu où le titulaire, Kévin N'Doram, enchaîne les longues et graves blessures depuis un an et demi.