Ligue 1 : il est temps de faire tourner pour le PSG

Après quatre matches avec quasiment le même onze de départ, l'entraîneur du PSG Christophe Galtier, contraint par l'emballement du calendrier, va devoir recourir au turn-over dès mercredi à Toulouse (21h00) pour la 5e journée de L1, début d'une série de six rencontres en 19 jours.

Attention changements !

Avec le démarrage de la Ligue des champions, le 6 septembre, et l'alléchante réception de la Juventus Turin, Paris va être confronté à un programme démentiel et le temps est venu pour le technicien parisien de ménager ses troupes en faisant tourner son effectif. "J'ai un groupe de qualité et dans certains secteurs il y a la possibilité de remplacer un joueur sans s'affaiblir. Il me semble important, au début de cette série, d'injecter du sang frais", a déclaré Galtier mardi.

La mise en place d'un collectif justifiait, aux yeux du technicien parisien, de jouer la stabilité en début de saison, une démarche qui a permis à son équipe d'entamer le championnat sur d'excellentes bases, avec des cartons contre Clermont (5-0), Montpellier (5-2) et Lille (7-1). La défense à trois s'est rodée, le duo de récupérateurs Marco Verratti-Vitinha a travaillé sa complémentarité et surtout le trio de magiciens a brillé, Neymar marquant 6 buts, Kylian Mbappé 4 et Lionel Messi 3. Mais cette forrmation quasiment figée a calé pour la première fois face à Monaco, dimanche (1-1), en montrant de premiers signes de fatigue, preuve que l'heure de la rotation a sonné.

Contre l'ASM, "j'ai remarqué que certains de nos joueurs ont souffert. Notre capitaine a souffert de crampes, on a quelque fois été à la rupture sur certains sprints", avait ainsi reconnu dès le coup de sifflet final Galtier, qui avait déjà en tête de faire souffler des joueurs très sollicités et de voir à l'oeuvre d'entrée de nouvelles têtes.

La "MNM" va-t-elle souffler ?

La première titularisation de Renato Sanches dimanche au Parc, où Vitinha était suspendu, n'a pas été probante mais le Portugais pourrait avoir une deuxième chance au Stadium, peut-être à la place de Verratti. A moins que la situation ne profite à Danilo, auteur d'une belle entrée en 2e période face aux Monégasques. En défense, outre le cas Marquinhos, Galtier doit composer avec le forfait de Presnel Kimpembe (mollet) et l'illustre vétéran Sergio Ramos, 36 ans, devrait logiquement être mis au repos. Le polyvalent Nordi Mukiele, recrue estivale en provenance du RB Leipzig, pourrait donc relayer un des centraux, mais Galtier a aussi la possibilité de l'aligner en piston droit, pour reposer Achraf Hakimi, moins saignant contre Monaco. A gauche, ce rôle pourrait revenir à Juan Bernat, à la place de Nuno Mendes.

Mais la principale interrogation concerne la "MNM". Galtier osera-t-il toucher à son trio de stars Messi-Neymar-Mbappé ? Le jeune Hugo Ekitike (20 ans), très peu vu pour l'instant, postule en tout cas pour une première place de titulaire depuis son arrivée dans la capitale, Pablo Sarabia étant touché à la jambe gauche. Un changement de système n'est pas non plus à exclure, Galtier n'ayant opéré qu'en 3-4-3 en cinq rencontres, toutes compétitions confondues. "On doit être capable de modifier nos approches", a prévenu Galtier dimanche, conscient que sa formation a connu des difficultés pour contrer le pressing haut de l'ASM.

