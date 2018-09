Saint-Étienne, France

Les Verts affrontent le PSG vendredi soir au Parc des Princes pour la cinquième journée de Ligue 1 de football. Cela risque d'être compliqué pour l'AS Saint-Etienne, qui n'a pas gagné contre l'ogre parisien depuis 2012.

Et ça sera d'autant plus compliqué pour les Verts que Mathieu Debuchy est forfait et Rémy Cabella incertain à cause d'une blessure au genou : on saura jeudi à l'entraînement s'il joue vendredi. Heureusement, bonne nouvelle : Romain Hamouma sera bien de retour sur la pelouse verte vendredi.

Jean-Louis Gasset, entraîneur des Verts avant le match #PSG - #ASSE vendredi : «Romain Hamouma jouera, Mathieu Debuchy sera absent, Rémy Cabella, blessé (torsion au genou) fait un essai demain après-midi» pic.twitter.com/aQWhiv27Y7 — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) September 12, 2018

Le PSG, c'est un adversaire de taille pour l'entraîneur des Verts Jean-Louis Gasset, qui refuse que ses joueurs soient "pessimistes" : "Le PSG c'est une équipe qui est capable de ne pas perdre pendant trente-huit matchs ! S'ils ne sont pas à 100 % parce qu'ils sont fatigués ou qu'ils ont la tête ailleurs on a une chance mais il faudra de notre côté être à 110 %." Pour lui, l'ASSE a fait un bon début de saison : "Je retiens qu'on est invaincus, qu'on a pris zéro but et qu'on a notre base défensive. On sait la difficulté de jouer au Parc, on va sûrement courir derrière le ballon car Paris a souvent la possession, donc on va être dans la peau d'un outsider. Il va falloir faire un match quasiment parfait pour récolter un bon résultat."

Le coach Jean-Louis Gasset ne veut pas être pessimiste Copier

"On est capables de faire mieux offensivement"

Les Verts sont invaincus depuis le début de la saison, mais ils ont fait un nul contre Amiens le 2 septembre. Pour l'attaquant Whabi Khazri, il y a encore des choses à améliorer pour affronter le géant du PSG : "On sait que sur le dernier match tout n'a pas été parfait, on en est conscient, on est capables de faire beaucoup mieux offensivement ! On ne va pas dire qu'on va au Parc des Princes sereins mais il faut être solidaires et faire un match techniquement parfait."

Wahbi Khazri joueur de l'#ASSE : «On espère faire un peu douter le #PSG vendredi mais on ne va pas dire qu'on y va serein, ils ont une pression de balle au-dessus de la moyenne» pic.twitter.com/DnN3p3lICO — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) September 12, 2018

Whabi Khazri, l'attaquant des Verts Copier

Mercredi, les Verts se sont entraînés en public. Une centaine de supporteurs sont venus encourager leurs joueurs avant le grand jour. Ils espèrent enfin battre les Parisiens, mais beaucoup espèrent au mieux un match nul.

Les supporteurs de l'ASSE espèrent au moins un match nul Copier

