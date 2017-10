Ligue 1 - Imbula en forme et Delort qui marque contre Amiens, symbole d'un TFC qui va mieux ?

Le TFC a enfin renoué avec la victoire lors de cette 9ème journée de ligue. Les Toulousains ont battu la faible équipe d'Amiens 1 à 0. Ce n'était pas du grand spectacle au Stadium, mais certains signes montrent que le TFC va mieux après des semaines agitées.

"On avance" lance Pascal Dupraz deant les micros à l'issu de la rencontre entre le TFC et Amiens. Les violets s'imposent 1 à 0 grâce à un but d'Andy Delort (40') servi par Alexis Blin. C'est le premier signe d'un Toulouse qui va mieux et qui clos ainsi sa série noire de quatre matchs sans succès. Andy Delort en retrouvant le chemin des filets, après une traversée du désert de 7 matchs, a montré la voie à ses coéquipiers. "Ça fait du bien, explique soulagé Andy Delort, l'attaquant du TFC, ça fait des semaines et des semaines que je travaille deux fois plus pour retrouver le chemin des filets. Ce soir ça fait ça fait du bien à moi et surtout à toute l'équipe. Le coach l'a dit avant le match à la causerie, tout le monde attendait mon but. C'est arrivé donc ça fait du bien".

L'attaquant, pour fêter son but, est allé retrouver son entraîneur Pascal Dupraz sur le banc de touche. Un geste réfléchi pour tenter de faire taire ceux qui estiment que les relations entre l’attaquant et le coach seraient tendues. Andy delort, frustré de ne plus marquer de but, avait quitté un entrainement avant le déplacement à Marseille. "J'ai vu qu'on parlait plus de mon problème avec le coach avant le match de Marseille que de notre match de ce soir contre Amiens, commente Andy Delort à propos de son geste envers Pascal Dupraz. "Donc voilà, c'était pour dire aux journalistes qu'il n'y a rien entre moi et le coach"

Imbula, en jambe, casse les lignes

L'autre satisfaction, outre les trois points pris contre Amiens, c'est la prestation de Giannelli Imbula. Depuis son arrivée sur les bords de la Garonne, l'ancien Marseillais était loin des promesses que beaucoup avaient placé en lui. Tout n'a pas été parfait ce samedi soir contre les Picards, mais a plusieurs reprise, le milieu de terrain a traversé les lignes amiénoises, grâce à sa qualité de dribble, pour amener du danger sur les buts adverses. "Aujourd'hui je me sens mieux physiquement, admet Giannelli Imbula, je me suis servi de la trêve pour pouvoir travailler un peu plus que les autres et j'espère que ça va aller de mieux en mieux. Je vais continuer de travailler pour atteindre ma plénitude physique".

Et visiblement il y a encore du travail pour le milieu de terrain. C'est en tout cas l'avis de Pascal Dupraz qui reste prudent : " Giannelli, il n'est pas encore à son maxi, tempère le coach, on sent que c'est un joueur qui prend ses responsabilités. Quand il donnera plus vite encore, quand il ne dribblera pas une deuxième fois le joueur qu'il vient de dribbler, cela voudra dire qu'il est a 120% de ses possibilités. Donc il y a encore de la marge."