Ligue 1 - La défense centrale tire la langue au Stade Brestois pour recevoir Saint-Etienne

Sur qui Olivier Dall'Oglio pourra-t-il compter ce samedi à 17h face à Saint-Etienne pour la 11e journée de Ligue 1 ? L'entraîneur de Stade Brestois vient de faire le point ce jeudi matin à deux jours de la réception des Verts.

Les internationaux rentrés sauf Mounié

Parmi les internationaux, les Espoirs français Romain Faivre et Ronaël Pierre-Gabriel sont rentrés. Le second n'a pas participé aux deux matchs remporté par les Bleuets "parce qu'il a ressenti une petite douleur à un mollet et qu'aucun risque n'a été pris. On va voir pour samedi" dit-il au sujet de l'ex stéphanois. L'Algérien Haris Belkebla est lui revenu ce mercredi, "il a fait des soins et reprend l'entraînement ce jeudi".

En revanche, Steve Mounié n'est pas encore là. Le Béninois, attendu ce jeudi après-midi, est sur le retour du Lesotho où il jouait avec sa sélection. L'entraîneur des Ty Zefs doit voir son attaquant avant de prendre une décision. "Les voyages fatiguent beaucoup. Il rentre du Lesotho, ce n'est pas évident car les vols ne sont pas directs. On doit avoir une gestion de ces joueurs. On sait qu'il n'est pas blessé, on va voir avec lui".

Chardonnet suspendu, Hérelle en reprise, Brassier incertain : la défense centrale en chantier

C'est surtout en défense centrale que l'entraîneur brestois se fait du souci pour accompagner le capitaine Jean-Kévin Duverne. Brendan Chardonnet est suspendu. Denys Bain est toujours blessé, "il vient de rentrer de Clairefontaine". Si Christophe Hérelle a repris l'entraînement ce mercredi, "il n'a pas tout fait encore, donc il est tout juste de retour".

L'option au poste en ce moment s'appelle donc Lilian Brassier, auteur de 90 minutes pleines en amical à Guingamp vendredi dernier. Mais le joueur arrivé de Rennes en fin de mercato "_a des tiraillements_. Il s'agit plus d'une gêne à l'adducteur que d'une douleur". "Les deux jours restant ne vont pas être de trop, il faut trouver des solutions" commente ODO, alors que la défense des Ty Zefs reste celle qui a encaissé le plus de buts (22) en Ligue 1 depuis le début de la saison. Brest est également privé du milieu Romain Philippoteaux, blessé aux adducteurs.