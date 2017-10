Ligue 1 : battu par Strasbourg (1-2), le Gym n'y arrive plus !

Alors que les Aiglons devaient se relancer, ce dimanche face à Strasbourg, ils se sont une nouvelle fois inclinés à l'Allianz Riviera (1-2). Malgré la réduction du score en deuxième période, les joueurs de Lucien Favre ne sont jamais revenus. C'est déjà la sixième défaite de l'OGC Nice cette saison.

Cette fois, ça commence à faire beaucoup. Après ses défaites face à Marseille (2-4) et Montpellier (2-0) le Gym vient d'enchaîner un troisième revers de rang en championnat. Sans qu'il n'y ait rien à redire. Malgré le changement tactique de Lucien Favre, les Aiglons ont été dominés par des Strasbourgeois en confiance. Toujours aussi fébriles en défense, les Niçois ont d'ailleurs subi l'ouverture du score en première mi-temps. Sur un centre venu de la droite, Da Costa a ajusté Cardinale au cœur de la surface pour permettre au Racing de prendre les devants (1-0, 23e).

Bien organisés autour d'un milieu de terrain efficace, les Alsaciens ont fait douter des Niçois absents. Maîtres du ballon, certes, mais sans idée aux abords de la surface. Et la deuxième période a débuté de la pire des manières, puisque Da Costa s'est offert le doublé, seul face à Cardinale (2-0, 49e). Mais Nice a eu un sursaut d'orgueil, schématisé par un bon centre de Plea à destination de Saint-Maximin. Accroché dans la surface, l'ancien monégasque a provoqué le penalty et l'expulsion du strasbourgeois Seka. Lees-Melou n'a pas manqué l'opportunité de tromper Kamara et de s'offrir son premier but en rouge et noir (1-2, 54e).

Une expulsion et un penalty relancent Nice

Et puis Nice a poussé, quand les Alsaciens ont tangué. Mais les hommes de Thierry Laurey ont su laisser passer l'orage, histoire de décrocher leur premier succès de la saison à l'extérieur. Tombés face aux trois promus (!), les Niçois sont dans le dur. Cette quatrième défaite consécutives (en comptant celle contre la Lazio en Europa League) n'augurent rien de bon pour la confiance des aiglons. Ils se rendront au Parc des Princes vendredi prochain (20h45). Avec seulement dix points au compteur, le Gym reste englué en seconde partie de tableau.