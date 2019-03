Ligue 1 : intraitable à domicile, Nice s'impose face à Strasbourg (1-0)

L'OGC Nice a retrouvé le chemin de la victoire après deux défaites de rang, ce dimanche après-midi face à Strasbourg (1-0). Victorieux grâce à un but signé Atal lors de la 27e journée de Ligue 1, les hommes de Patrick Vieira confirment leur bonne passe à domicile et se replacent pour l'Europe (7e).

Nice, France

Il y a bien deux visages pour cet OGC Nice là. Celui à l'extérieur, poussif et sans idée. Et celui à domicile, inspiré et intraitable. Ce dimanche après-midi face à Strasbourg, le gym s'est imposé pour la quatrième fois en quatre sorties à l'Allianz Riviera en 2019 grâce à un but de Youcef Atal (20e).

Tout n'a pas été parfait, certes, mais les aiglons ont montré un visage intéressant en première mi-temps avant de se montrer solides en seconde. Bien servi par Saint-Maximin, Atal a donc inscrit son troisième but de la saison pour permettre aux siens de prendre les devants.

Un vrai match d'équipe

Réorganisés avec une défense à cinq après la pause, les hommes de Patrick Vieira ont laissé le monopole du ballon aux Alsaciens mais n'ont pas craqué malgré les armes offensives du Racing. Exemplaire, le capitaine Dante a encore montré la voie et les aiglons ont fait un vrai match d'équipe pour relever la tête après deux défaites consécutives.

Grâce à cette victoire, le gym se replace dans la course à l'Europe (7e) à une semaine d'un chaud déplacement du côté du Stade Vélodrome. Dimanche prochain (21h) face à Marseille, ce sera l'occasion de montrer que cette équipe peut aussi retrouver de l’allant loin de chez elle.