Ligue 1 : Issiar Dia et l'ASNL viennent à bout de Bastia (1-0)

L'AS Nancy poursuit sa série en Ligue 1 de football. Cinquième victoire consécutive à domicile sans prendre de but. La victime ce samedi 14 janvier était Bastia. Des Corses qui ont manqué de réalisme pour espérer mieux face à des Nancéiens en confiance.

L'AS Nancy Lorraine commence l'année 2017 à domicile comme elle avait terminé 2016. Pour la 20e journée de Ligue 1, Nancy a battu Bastia (1-0) grâce à un but d'Issiar Dia sur une passe superbe de Dialo Guidileye. L'équipe de Pablo Correa s'est montrée solide mais n'a pas réussi à inscrire ce deuxième but qui aurait mis à l'abri l'ASNL. Au classement, Nancy est désormais 11e avec 24 points, avec six points d'avance sur Caen, 18e.

On a d'abord craint pour la tenue de cette rencontre après une violente averse de neige à une heure et demie du coup d'envoi de la rencontre

Grâce aux souffleuses et à un tracteur, la rencontre a pu se tenir. Un match que Bastia aurait peut-être pu remporter si les Corses avaient converti une grosse occasion juste avant la mi-temps. Sur un gros travail côté gauche, Saint-Maximin adressait un centre tendu dans les 6 mètres. Une passe reprise de volée par Crivelli qui ne parvenait pas à battre à bout portant le portier nancéien Sergueï Chernik. Quelques secondes plus tard, Danic, à trente mètres, déclenchait une frappe puissante du gauche. Là encore, Chernik, se couchait sur sa droite pour mettre le ballon en corner. Bastia a laissé passer sa chance.

Meilleure deuxième période

Moins fringuant dans le jeu, les Bastiais subissaient davantage en début de deuxième mi-temps et sur un bijou de passe de Guidileye, Issiar Dia ajustait Leca du pied droit (1-0, 59e). A deux reprises, Hadji avait la balle du 2-0 dans les pieds mais il ne cadrait pas, puis trouvait sur sa course le gardien bastiais. Les Corses ne parvenaient pas à revenir et terminaient même à 10 sur une grosse faute de Saint-Maximin sur Muratori sanctionnée d'un carton rouge assez sévère (85e). Nancy poursuit sa bonne série avant de se rendre à Caen samedi 21 janvier.

Le résumé du match