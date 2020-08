Ligue 1 (J01) | Le Stade de Reims prend un premier point cette saison à Monaco (2-2)

Si les premières rencontres de la nouvelle saison de Ligue 1 avaient offert des rencontres assez fermées, c'est finalement un match ouvert et agréable que Monégasques et Rémois ont proposé ce dimanche après-midi pour leur premier match de Ligue 1 de la saison. Un scénario vite décanté grâce à la redoutable efficacité champenoise. Tandis que Predrag Rajkovic dégageait au loin, El Bilal Touré livrait un gros duel à son ex-camarade de club Axel Disasi. De quoi permettre à Boulaye Dia d'hériter du cuir dans la profondeur et de tenter une première frappe croisée à ras de terre qui fait mouche. Le match n'a alors pas débuté depuis plus de cinq minutes et Reims était parfaitement engagé dans la nouvelle campagne 2020-21.

Un début qui devient idéal lorsque sur une nouvelle attaque éclair, El Bilal Touré se défait de son vis-à-vis et décide de frapper de l'entrée de la surface tandis que la défense recule. Redoutable, imparable ! A 2-0, les Rémois gèrent face à des Monégasques stériles malgré une possession incroyable (80%). Une gestion plus fragile à mesure que la mi-temps approche. Et si le gardien rémois est sauvé par sa transversale après une reprise de Wissam Ben Yedder, il ne peut rien sur celle d'un Axel Disasi revanchard, qui reprend victorieusement une ballon, isolé dans la surface.

Un point et des regrets

Le tournant du match assurément. Car au retour des vestiaires, les Azuréens se montrent plus pressants encore. Sur un coup-franc botté par Golovin, Wout Faes laisse Benoît Badiashile seul dans son dos. Le défenseur monégasque ne manque pas l'occasion d'égaliser. Les temps sont plus calmes ensuite et les débats s'équilibrent à nouveau. L'occasion pour chacun des deux camps de prendre la feuille. Côté rémois Boulaye Dia et Arber Zeneli ont eu l'occasion d'inscrire un 3e but, tandis que Wout Faes empêchait son hôte du jour de le faire à l'ultime minute. Plus rien ne sera marqué dans une rencontre rythmée et indécise. Reims prend un premier point qu'il tentera de confirmer dès dimanche prochain contre Lille, à Delaune.

A Monaco (Stade Louis II), Monaco et Stade de Reims font match nul 2-2

Mi-temps : 1-2

: 1-2 Arbitre : Mr François Letexier

: Mr François Letexier Pelouse : bonne

: bonne Buts - Disasi (45e+2), Badiashile (5e) pour Monaco ; Dia (5e), Touré (21e) pour Reims

- Disasi (45e+2), Badiashile (5e) pour Monaco ; Dia (5e), Touré (21e) pour Reims Avertissements - au Monégasque Axel Disasi (90e) ; aux Rémois Dereck Kutesa (41e), Wout Faes (76e) et Thomas Foket (90e)

- au Monégasque Axel Disasi (90e) ; aux Rémois Dereck Kutesa (41e), Wout Faes (76e) et Thomas Foket (90e) Monaco : Lecomte - Ballo Touré, Badiashile, Disasi, Aguilar, Golovin (Aholou, 87e), Fofana, Tchouaméni, Onyekuru (Diop, 46e), Martins (Geubbels, 82e), Ben Yedder. Entr. : Niko Kovac

: Lecomte - Ballo Touré, Badiashile, Disasi, Aguilar, Golovin (Aholou, 87e), Fofana, Tchouaméni, Onyekuru (Diop, 46e), Martins (Geubbels, 82e), Ben Yedder. Entr. : Niko Kovac Reims : Rajkovic – Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Foket – Munetsi, Chavalerin, Kutesa (Berisha, 57e), Cafaro (Sierhuis, 60e), Touré (Zeneli, 60e), Dia (Cassama, 78e). Entr. : David Guion

