Ligue 1 (J02) : le Clermont Foot en quête de ses premiers points de la saison à Reims

Le Clermont Foot se souvient-il de l'été dernier (référence cinématographique pour millénial) ? Quand, après s'est incliné lourdement en ouverture du championnat face au PSG à domicile (0-5), il était allé chercher une belle victoire à Reims lors de la deuxième journée (2-4) pour lancer une saison qui allait devenir historique. En douze mois, le visage de l'équipe a très peu changé et les Clermontois ont gagné en certitude. De son côté Reims a perdu son artificier Folarin Balogun (21 buts) mais conservé Will Still, son entraineur devenu une star à Auguste-Delaune en quelques mois.

ⓘ Publicité

La décla : "Il est dangereux d'être bon sans gagner"

Le Clermont Foot pouvait nourrir des regrets après la rencontre face à Monaco (2-4) samedi dernier. Au vu de la physionomie de la rencontre les Clermontois auraient dû au moins prendre un point mais le réalisme et quelques erreurs de concentration ont coûté la victoire. " On a fait un bon match voire un très bon match pour un début de saison explique le coach Pascal Gastien mais il est toujours dangereux d'être plutôt bon sans gagner ou en perdant les matchs. En tout cas pour une équipe comme nous. On est dans le ton de ce qu'on faisait la saison dernière maintenant il faut concrétiser par des points ".

Le joueur à suivre : Komnen Andrić

Grejohn Kyei peu en vue face à monaco, Pascal Gastien pourrait être tenté de lui préférer Komnen Andrić sur la pelouse d'Auguste-Delaune ce dimanche. L'attaquant serbe entame sa deuxième saison au Clermont Foot et doit se montrer plus décisif. La saison dernière il avait inscrit un doublé à Reims lors de la deuxième journée. Bis repetita ?

La stat : Clermont sait prendre les départs

Le Clermont Foot a toujours remporté au moins un match sur ses deux premiers d’une saison de Ligue 1 (deux succès en 2021/22 et une défaite et une victoire en 2022/23).

La compo France Bleu : au bon souvenir d'Andrić

Diaw - Seidu, Wieteska, Pelmard - Zeffane, Gonalons, Gastien, Borges - Cham, Allevinah - Andrić