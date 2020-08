Ligue 1 (J1) : Angers, "presque l'adversaire idéal" pour le DFCO estime Jobard

Enfin ! La Ligue 1 de football reprend ses droits pour le DFCO, après plus de cinq mois d'arrêt à cause de la crise sanitaire. Pour la 1ère journée, Dijon - 16e la saison dernière - reçoit samedi 22 août à 17 heures le SCO d'Angers, 11e du championnat la saison passée. Un match face à un concurrent potentiel pour le maintien, après une campagne de matchs amicaux peu concluants, dans un Stade Gaston Gérard limité à 5000 spectateurs.

Un siège sur deux barré d'une croix, fabriquée avec du scotch noir. Le port du masque obligatoire pendant toute la rencontre. Avec le protocole sanitaire, l'ambiance sera inédite. Pourtant, les Dijonnais comptent cette saison encore sur leur public, avec cette série d'invincibilité à domicile qui tient depuis presque un an - six victoires et six matchs nuls. "Les joueurs s'étaient approprié ce challenge la saison dernière, ça m’avait bien plu, a expliqué l’entraîneur dijonnais Stéphane Jobard en conférence de presse. De remettre le curseur là dessus, ça me plairait bien. Que c'est compliqué de venir chercher des points ici, il faut que ça rentre dans les têtes des adversaires. J'aimerai qu'on l'imprime dés le premier match cette année".

Surtout, Dijon veut éviter la mésaventure de la saison dernière et ce début de saison avec cinq défaites sur les six premiers matchs. "Il sera difficile de faire plus mal que l'année dernière. On avait eu l'épée de Damoclès rapidement au dessus la tête, se souvient Jobard. On veut vite prendre le bon wagon cette année. Le but c'est de vite prendre des points et de naviguer dans des eaux plus sereines". Pour sa 5e saison d'affilée dans l'élite, Dijon fait la maille et compte donc bien le prouver !

Le DFCO semble se satisfaire du calendrier, avec cette entame contre l'Angers SCO, 11e du championnat l'an dernier et qui démarre sa 6e saison d'affilée en Ligue 1. "C'est une valeur sûre, une valeur étalon du championnat. Pour mesurer si on a progressé, si on a gagné en maturité, c'est presque l’adversaire idéal, développe Jobard. C'est une équipe très athlétique, sur coup de pied arrêtés il va falloir gérer et puis c'est une équipe qui court beaucoup. On sait ce qui nous attend". Ce côté athlétique, Fred Sammaritano en parle aussi, mais il loue également le collectif des Angevins : "Ils jouent ensemble depuis un moment, ils sont rodés, ils ont un gros mental, ils ne lâchent rien. Mais ça ne nous fait pas peur outre mesure, nous sommes prêts".

Est-ce qu'on peut vraiment considérer Angers comme un concurrent direct pour le maintien ? "Je ne me permets pas d'évaluer l'adversaire, répond Stéphane Jobard. Je sais que c'est une équipe avec laquelle on peut lutter. Même si c'est difficile d'évaluer les équipes en début de championnat, je pense qu'on peut au moins rivaliser sur un match avec Angers".

Un DFCO miné par les blessures

Le DFCO se présente sans deux de ses atouts offensifs, blessés : Julio Tavares et Mama Baldé, tous les deux touchés aux adducteurs. Au milieu, Dijon devra faire sans le jeune Wilitty Younoussa et en défense, sans Senou Coulibaly, atteint au quadriceps.

DFCO - Angers, à suivre ce samedi commenté en intégralité à la radio sur France Bleu Bourgogne, avant-match dés 16h45, coup d'envoi 17 heures !