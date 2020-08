Ligue 1 (J1) - La jeunesse du DFCO n'a rien pu faire contre Angers

Comme l'an dernier, la saison 2020/201 commence mal. Le DFCO s’est incliné 1-0 contre le SCO d’Angers, samedi 22 août 2020, pour la reprise de la Ligue 1. Ismaël Traoré, le capitaine d’Angers, a trompé Alfred Gomis suite à un corner (21e minute). Dijon aurait pu se refaire grâce à Aurélien Scheidler pour son premier match avec le club, mais les deux buts de l'attaquant ont été refusés pour hors-jeu. Jordan Marié a également touché le poteau. C'est donc la fin d'une belle série d'invincibilité à domicile : Dijon n'avait plus perdu dans son Stade Gaston Gérard depuis le 24 août 2019, soit 12 matchs d'affilée (six victoires, six défaites).

Un match pour grandir

Trois joueurs ont fait leurs débuts avec Dijon en Ligue 1 samedi soir : Eric Junior Dina Ebimbe, Alex Dobre et Aurélien Scheidler. Deux joueurs, Rayan Philippe et Ahmad Ngouyamsa, n'avaient eux qu'un match dans l'élite dans les jambes avant Angers. Difficile pour eux d'exister face à une équipe d'Angers expérimentée. Aurélien Scheidler, 22 ans, qui a eu quelques crampes - bien légitimes autour de la 75e minute - confirme : "ça va plus vite, il y a plus d'intensité, il faut faire plus de courses pour se replacer. En face c'étaient des joueurs d'expérience, c'est comme ça qu'on apprend".

Ces jeunes, en tout cas, sont prometteurs. "J'ai aimé leur prise d'initiative, leur audace. Je les avais trouvé timorés sur les matchs de préparation, s'est contenté Stéphane Jobard, le coach dijonnais, malgré la défaite. Il faut du vécu pour ces rencontres là, il faut un peu plus de matchs au compteur. Il me faudrait aussi des choix, des options différentes à plusieurs postes. On va attendre patiemment d'avoir un groupe un peu plus imposant pour faire les meilleurs choix possibles". Le message est clair : il faut recruter, et vite, surtout que blessures s'accumulent avec la sortie de Ngonda, touché à l'ischio-jambier.

On est parti avec une équipe un peu improbable, mais j'ai trouvé le contenu plutôt cohérent dans l'ensemble - Stéphane Jobard

En attendant Dijon devra compter sur ses jeunes pour faire un exploit, puisque pour la 2e journée, le DFCO devra aller défier Lyon - demi-finaliste de la Ligue des Champions - vendredi 28 août 2020.

Tavarès sur le départ ?

L'info est arrivée juste avant la rencontre, l'attaquant Julio Tavares, capitaine, meilleur buteur et meilleur passeur de l'histoire du club, souhaite quitter le DFCO. "Il a des contacts avec un club saoudien, a confirmé l'entraîneur dijonnais Stéphane Jobard. Il faut déjà pourvoir à son remplacement. Jusqu'au 5 ocobrte il faut s'attendre comme ça à des nouvelles qui arrivent. Mon rôle s'est de m'adapter".