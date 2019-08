Ligue 1 (J1) | Le Stade de Reims à Marseille pour entamer la saison de la confirmation (17h30)

Reims, France

Après deux saisons abouties ponctuées par un titre de Champion de France de Ligue 2 et une 8e place de Ligue 1, le Stade de Reims entame une nouvelle saison avec beaucoup d'ambitions. S'il sera difficile d'atteindre une nouvelle fois la 8e place du championnat, l'objectif clairement annoncé par le club sera de se positionner entre cette 8e place et la 14e, sans perdre de vue non plus l'essentiel : le maintien !

L'entraîneur rémois, David Guion, reste lui pour l'instant plus prudent en parlant uniquement de laisser trois clubs derrière lui. Il souhaite connaître les contours de son effectif avant de voir plus loin. Un effectif encore en chantier, les Rémois n'ayant pas encore finaliser les dossiers en cours. Entre 4 et 5 nouveaux joueurs sont attendus d'ici la fin du mercato, le 2 septembre à minuit. On attend notamment un attaquant, un défenseur central pour pallier le départ de Bjorn Engels, un défenseur doit et un joueur offensif de couloir. Reims doit se renforcer même si l'effectif actuel doit pouvoir en découdre dès ce samedi à Marseille. Une équipe limitée en quantité, mais qui peut se prévaloir de se connaître par cœur. Ce qui pourrait suffire pour les premiers matches mais sur la durée, il va être vite indispensable d'avoir de la profondeur de banc.

Pour ce premier match à Marseille, David Guion sera privé d'Arber Zeneli (rupture des ligaments du genou), Marshal Munetsi (entorse à la cheville) et Mathieu Cafaro (genou).

-> Tout ce qu'il faut savoir avant Olympique de Marseille - Stade de Reims

-> L'interview de jean-Pierre Caillot : "Ce que le Stade de Reims a fait la saison dernière, c'est grâce à la qualité de ses prestations"

LE GROUPE REMOIS

-

LE GROUPE MARSEILLAIS

-

LE DIRECT -> Marseille - Reims à suivre dès 17h15 sur France Bleu Champagne-Ardenne et sur France Bleu.fr en cliquant sur le DIRECT